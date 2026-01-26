AKB48¡¦º´Æ£åºÀ±¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù½éÅÐ¾ì¡õ½éÉ½»æ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù6¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ&´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢&DVD¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤¿AKB48¡¦º´Æ£åºÀ±
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢2004Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£22Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿º£²ó¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢Í³ÎÉ¤æ¤é¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤¿AKB48¡¦º´Æ£åºÀ±
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢2004Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£22Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿º£²ó¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢Í³ÎÉ¤æ¤é¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£