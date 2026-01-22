プレミアリーグ第23節、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの試合が行われた。



ジェズスをトップに起用したアーセナルが序盤は押し込む展開となる。奪われてもすぐに囲い込んで奪い返すことに成功しており、ユナイテッドはなかなかボールを持つことができない。



18分にはフリーキックからスビメンディのヘディングがGKラメンスを襲うが、ここは弾き出して事なきを得る。



25分を過ぎたあたりからようやくユナイテッドがボールを保持することができるように。トップのエンベウモも下りたりサイドに流れたりと工夫してボールに絡もうと試みる。しかし攻撃の鍵となりそうなB・フェルナンデスにボールを触らせることがなかなかできない。





29分に試合が動いた。大きなサイドチェンジのボールを右で受けたサカがクロスを入れるとウーデゴーがボレーを放ち、それがマルティネスのかかとに当たってゴールに飛び込んだ。記録はマルティネスのオウンゴールとなった。失点後もカウンターから素早くゴールに迫るシーンを作るユナイテッドだが、CBの戻りが早いアーセナルは思うようにシュートを打たせない。しかし37分、スビメンディのパスミスを拾ったエンベウモがGKラヤをかわしてシュート。ネットを揺らしてユナイテッドが同点に追いつく。1-1で迎えた後半、まずボールを持ったのはユナイテッド。51分、中央を崩す形からドルグのミドルシュートが決まってユナイテッドが勝ち越しに成功した。リードを奪われてしまったホームのアーセナルはエゼ、メリーノ、ホワイト、ギェケレシュと一気に4枚代えを敢行。アンカーにライス、左サイドバックにティンバーという形とし、流れを変えようと試みる。しかしなかなか1点が遠いアーセナル。70分にはメリーノのシュートがマグワイアの手に当たっていたようにも見えたが、PKはなし。アルテタ監督はマドゥエケも投入し交代枠を使い切り、サカを左サイドへ回した。ユナイテッドはドルグがもも裏を押さえて倒れ込み、シェシュコを投入。先に入っていたクーニャをサイドに回す形となった。83分にはサカのニアを狙ったシュートをGKラメンスが好セーブ。しかしその直後のコーナーキックから、密集で混戦になったところをメリーノが押し込んでアーセナルが同点に追いつく。しかし87分、またしてもユナイテッドが突き放す。クーニャの右足ミドルが右隅に突き刺さり、決定的なゴールが生まれる。直後にマズラウィを投入し守備固めに入るユナイテッド。7分のアディショナルタイムが取られるなかゴールを目指すアーセナルだが、ゴールは生まれずタイムアップ。アーセナルはホームで初の敗戦および複数失点となり、ユナイテッドはキャリック体制となって2連勝。一気に4位まで順位を上げることになった。［スコア］アーセナル 2-3 マンチェスター・ユナイテッド［得点者］アーセナルリサンドロ・マルティネス（28・OG）ミケル・メリーノ（84）マンチェスター・ユナイテッドブライアン・エンベウモ（37）パトリック・ドルグ（51）マテウス・クーニャ（87）