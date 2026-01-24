歌手の渋谷すばる（44）が25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。番組の取材に答えた母から自身の名前の由来を初めて聞き驚いた。

芸能界入りについて母は「近くにSMAPさんのファンの方が近所にいてて、ここに履歴書送ったらいいん違う？って持って来て下さって。滝沢君とか翼君とかの、ああいう感じの顔だなと思っていた」と語り、アイドルになって欲しいと思っていたのか？と聞かれると「思っていました。アイドルの好きやったし、自分んもやりたいなと子供の頃に思っていたので」と明かした。

渋谷は「私のやりたかったはビックリしました。やりたかったんや…。全然知らなかった」と語った。

また、「すばる」という名前について、渋谷が生まれた1981年に放送されたTBS系ドラマ「2年B組仙八先生」に出演していた本木雅弘の役名・森田すばるが由来だったとし、「漢字を調べたら星や！この名前！と思ってつけたんですけど。（当時は）昴って漢字が、役所に行ったら使えなかったんです。で、しゃあないからひらがなで。目立つ名前やったら選挙にでも出たらええわと思って」と説明。

渋谷は「名前の由来とか聞いたことがなかったので…」と驚きながらも、デビューのきっかけとなったオーディションでも目立つことができた名前に「今は感謝しているんですけど」と語っていた。