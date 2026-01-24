「探偵！ナイトスクープ」公式が23日放送内容に声明発表 “ヤングケアラー”問題と物議
【モデルプレス＝2026/01/26】ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（毎週金曜よる11時17分〜）の公式サイトが25日に更新された。23日に放送された番組内容に関して、声明を発表した。
【写真】「探偵！ナイトスクープ」物議を呼んだ23日放送に出演していた人気芸人
公式サイトは「【1月23日放送回に関して】」と題し、「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と発表。「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています」とした上で「番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます」と説明した。
続けて「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています」と報告。「今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」とつづっている。なお、同日放送回はTVerでの配信も停止されている。
23日の放送では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが「6人兄妹の長男を代わって」という依頼を受け、長男の代わりに兄妹の世話をする内容を放送。この内容に対し視聴者からは「ヤングケアラー状態」だと物議を醸していた。（modelpress編集部）
◆「探偵！ナイトスクープ」声明発表
◆「探偵！ナイトスクープ」23日放送内容に物議
