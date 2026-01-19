元日本代表MFを父に持つ長澤まさみが幼少期の“激レアな一枚”を公開！「お父さんそっくり」「すでに美人」など話題
元日に映画監督・福永壮志氏との結婚を報告した俳優の長澤まさみさんが、１月24日に公式インスタグラムを更新。ストーリーズに幼少期の頃のレアショットを投稿して注目を集めた。
長澤さんはまず「懐かしい写真もらった」と記して、雪原でニット帽を被った昔の写真を掲載。さらに続けざまに「もっと懐かしい写真見つけた」と綴って公開したのが、まだ赤ちゃんの頃に抱きかかえられるカットで、目を見開いたカメラ目線の一枚だ。
顔は見えていないが、おそらく抱っこしているのは、父でサッカー元日本代表MFの長澤和明氏だろうか。清水東高校、東京農業大学、そしてヤマハ発動機（現・ジュビロ磐田）でプレーし、引退後は磐田の初代監督などを務めた人物。日本代表としては９試合に出場している。
貴重な写真をチェックしたファンからは、SNSやネット上に書き込みが続々。「お父さんそっくり」「めっちゃ可愛いじゃないですか！」「目が完全にパパ」「お父さん似だよなってずっと思ってたけど、まさか赤ちゃんの頃からお父さん似とは思わなかったぞ」「すでに美人」「ほっこりします」など、小さくない反響が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみが公開した“激レア幼少期ショット”＆パパ和明氏の現役時代の“貴重な日本代表ユニ”姿をチェック！
長澤さんはまず「懐かしい写真もらった」と記して、雪原でニット帽を被った昔の写真を掲載。さらに続けざまに「もっと懐かしい写真見つけた」と綴って公開したのが、まだ赤ちゃんの頃に抱きかかえられるカットで、目を見開いたカメラ目線の一枚だ。
顔は見えていないが、おそらく抱っこしているのは、父でサッカー元日本代表MFの長澤和明氏だろうか。清水東高校、東京農業大学、そしてヤマハ発動機（現・ジュビロ磐田）でプレーし、引退後は磐田の初代監督などを務めた人物。日本代表としては９試合に出場している。
貴重な写真をチェックしたファンからは、SNSやネット上に書き込みが続々。「お父さんそっくり」「めっちゃ可愛いじゃないですか！」「目が完全にパパ」「お父さん似だよなってずっと思ってたけど、まさか赤ちゃんの頃からお父さん似とは思わなかったぞ」「すでに美人」「ほっこりします」など、小さくない反響が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみが公開した“激レア幼少期ショット”＆パパ和明氏の現役時代の“貴重な日本代表ユニ”姿をチェック！