ホーム無敗のアーセナルを止めたのはマンU!ゴラッソ連発で乱打戦制し、プレミア4位浮上!!
[1.25 プレミアリーグ第23節 アーセナル 2-3 マンチェスター・ユナイテッド]
プレミアリーグは25日、各地で第23節を開催。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドのビッグカードは2-3でユナイテッドが競り勝ち、2連勝。敗れたアーセナルはリーグ戦直近3試合で2分1敗とブレーキがかかっている。
アーセナルはミッドウィークのチャンピオンズリーグでインテルを3-1で撃破。ユナイテッドは監督交代もマイケル・キャリック暫定監督の初陣となったマンチェスター・ダービーを2-0で勝利。両チームの直近の公式戦の結果だけ見ると、好ゲームの期待が高まる。
前半15分、ユナイテッドのエースMFブルーノ・フェルナンデスの警戒を高めるアーセナルはほぼマンマーク気味についていたDFウィリアン・サリバが激しいプレスをかける。MFマルティン・ウーデゴーアと挟んでボールを奪うとFWガブリエル・ジェズスとのパス交換でウーデゴーアは上がってきたMFデクラン・ライスへ預ける。ライスは右に開いたサリバにパスを送る。サリバはクロスも見せつつ、マイナスに折り返すと走り込んできたライスがそのままシュート。これはDFリサンドロ・マルティネスがパスを読み、シュートブロック。良い守備からアーセナルがチャンスを創出する。
前半18分にはFWブカヨ・サカが得たフリーキックをMFデクラン・ライスが放り込むとMFマルティン・スビメンディがドンピシャヘッド。これはユナイテッドの守護神GKアルタイ・バユンドゥルが超絶反応でビッグセーブ。簡単に先制点は奪わせない。
しかし、徐々に流れをつくるアーセナルが前半29分に均衡を破る。DFピエロ・インカピエのダイナミックな対角のクロスが右サイドのサカに渡り、ドリブルから絶妙なタイミングで右足のチップクロス。待ち構えていたウーデゴーアが無理な体勢からダイレクトシュート。そのシュートにDFユリアン・ティンバーが上手く合わせて先制点。公式記録は最後にボールに当たったリサンドロ・マルティネスのオウンゴールとなる。
先制点を奪われたユナイテッドもすぐさま反撃。前半31分にショートカウンターを放つ。クリアボールをダイレクトでブルーノがラストパス。抜け出したFWブライアン・ムベウモがゴール前まで運んで時間をつくり、再びブルーノへ。シュートは枠を外れるも可能性を見せる。
すると前半37分、アーセナル自陣深い位置でスビメンディがまさかのパスミス。パスがずれ、弱くなったところをムベウモがかっさらい落ち着いてフィニッシュ。ムベウモの2試合連続ゴールでユナイテッドが同点に追いつき、1-1のまま前半が終了する。
後半立ち上がりは前半と打って変わってユナイテッドがボールを保持する時間が続く。後半5分、衝撃のゴラッソが生まれる。リサンドロ・マルティネスの縦パスを左サイドで受けたMFパトリック・ドルグがブルーノとのワンツーを2度繰り返し、中央に侵入するとゴールとの距離がある中、左足を振り抜く。うまくバウンドに合わせたミドルシュートがゴールネットに突き刺さり、1-2。ムベウモに続き、ドルグも2試合連続ゴール。ユナイテッドが逆転に成功する。
主導権を取り返したいアーセナルは後半12分に一気に4枚の交代カードを切る。何度かチャンスをつくるもなかなか点数が取れないアーセナル。しかし後半39分、コーナーキックの混戦から途中出場のMFミケル・メリノが押し込み、同点に追いつく。
終盤に2-2の同点になるも試合はこのままでは終わらない。後半42分、赤い悪魔の10番が火を吹く。ゴールキーパーのロングフィードを拾ったブルーノがMFコビー・メイヌーへと繋ぎ、途中出場のFWマテウス・クーニャへ。そこから中央に少し運んだクーニャは右足を振り抜く。見事なコントロールショットでゴールを射抜き、2-3。ユナイテッドが勝ち越しに成功する。
試合はそのまま終了し、ユナイテッドがアーセナルを下す結果となった。ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督就任後、2連勝。一方、敗れたアーセナルは今季ホームでの初黒星となった。
