ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は26日、12Rで優勝戦を迎える。

25日、準優12Rの中山翔太（22＝三重）はスタートで後手に回りながらも1着を獲り切った。足は節イチ級で文句なし。準優で失敗している分、優勝戦はよりスタートに集中だ。インから先に回れば余裕で押し切れる足。自分のレースをすれば勝てる。

ルーキーのメンバーなら前田のレース運びは際立っている。2コース自在にさばいて三国連覇に挑む。安河内が準優10R同様、強気のレースでデビュー初Vに挑戦。伸び仕様の塚越がカド位置から一発を狙う。小林孝が地元の意地を見せるか。

＜1＞中山翔太 水面が荒れてて1マークは迷惑をかけて申し訳なかったです。出足も伸びも全部の足がいい。自分の好きな仕上がりになっていますね。

＜2＞前田翔 スローからなら余裕がある感じがします。乗り心地もいいですね。

＜3＞安河内鈴之介 リングを換えて正解。優勝戦に入っても足は見劣りすることはないと思う。どちらかといえば直線の方ですね。

＜4＞塚越海斗 ターン回りの方は改善したいけど、行き足から伸びがいいので、4枠ならそこを生かしたレースをしたい。

＜5＞小林孝彰 地元初優出できて良かった。ターン出口の押しがいいですね。展開を突けるようにしたい。

＜6＞水谷理人 スタートもしっかり行けたし、今節の中では一番良かった。バランス取れて上位だと思う。