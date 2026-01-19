BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。スピーチでは流暢な英語を披露し、米ファンからも賛辞が続出した。

MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」はYouTubeチャンネルで夕食会の様子を配信した。

英語でのスピーチでは冒頭に、「BBWAA、改めてこのような素晴らしいイベントを開催してくれたこと、そしていつも私たちを温かく迎えてくれることに感謝します。私に投票してくれたすべての記者の方、ありがとうございます。このMVPはとても重要なもので、再び受賞できたことは本当に意味があることです」とあいさつした。

さらに「日本の私の家族、そして何よりも私の人生を豊かにしてくれた愛する妻・真美子、娘、そしてデコイに感謝します。いつもそばにいてくれることを嬉しく思っています」などと流暢に話すと、X上の米ファンからは様々な声が上がった。

「突然英語が話せるようになった」

「英語で!!!! うわー、ショウヘイは最高だ」

「ショウヘイが2分間も英語で話してる」

「ショウヘイ、素晴らしいスピーチだった。本当に誇りに思うわ」

「ショウヘイのスピーチは本当に素敵」

「何よりも私の人生を豊かにしてくれたマミコ、娘、そしてデコイだって。泣きそうになった」

「美しくて、ハンサムな史上最高選手」

「完全にこの男が大好き」

大谷の座席はちょうど登壇場所の後ろで、司会らが話すと背後にいる大谷が常に映り込む状態となっていた。



（THE ANSWER編集部）