歌手で俳優の中島健人（３１）が２５日、東京・有明アリーナで「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ −ＩＤＯＬ ｖｅｒ２．０−」の最終公演を開催した。３日間４公演で６万人を動員し、「俺と本気で愛情を交わす準備できてる？」と“らしさ”あふれる言葉でもライブを盛り上げた。この日はＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照（３２）がシークレットゲストで登場。「けんしげひー」の３人で初めてステージに立った。

“ケンティーワールド”全開の３時間超えライブだった。アンコール含め、２４曲以上を熱唱し、究極のアイドルエンターテインメントを届けた。

「一つになれるの！？俺に会いたかった？俺と今日、本気で愛情を交わす準備できている？照れることは許さない。ここが世界で一番幸せな場所だと証明してみせます」「Ｕ：ｎｉｔｙ（ユニティー＝ファンネーム）」の１万５０００人と、まるで恋人のようなやりとり。中島が汗を拭くだけで、水を飲むだけでも大歓声が起こった。

最大の盛り上がりは中島、重岡、岩本からなる「けんしげひー」の登場。中島が映画初主演した１３年の「劇場版ＢＡＤ ＢＯＹＳ Ｊ 〜最後に守るもの〜」での共演から公私ともに仲のいい３人が姿を見せると観客は熱狂した。

Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅの楽曲「ＢＡＤ ＢＯＹＳ」と中島がこの日のライブのために書き下ろした新曲の「スリーマンセル」を歌唱し、「最高の親友に来ていただきました」と大喜び。アンコールにも２人を呼び込んだ。

２４年３月３１日にグループを卒業してソロとなっても活動は順調だ。２ｎｄアルバム「ＩＤＯＬ１ＳＴ」が２月１８日にリリースされ、春にはＮＨＫのドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」の主演が決定するなど勢いは加速。今回のライブではリード曲の「ＸＴＣ」が初披露され、「結唱」も歌われた。

最後にはファンに決意も伝えた。「これまでの経験も思い出も全部大切にしている。その歴史があったからこそ今がある」と語り、「２年以内に東京ドームに行きます。全員を連れて行く。だからこそ俺はいったん、本物のアイドルになる。俺たちの伝説はここ有明から始まる。革命前夜！」と叫んで誓った。