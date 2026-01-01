セリエA 25/26の第22節 ユベントスとナポリの試合が、1月26日02:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ユベントスのマヌエル・ロカテッリ（MF）のアシストからジョナサン・デービッド（FW）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。1-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ユベントスは同時に2人を交代。チコ・コンセイソン（FW）、アンドレア・カンビアーゾ（DF）に代わりフアン・カバル（DF）、フィリプ・コスティッチ（FW）がピッチに入る。

70分、ナポリが選手交代を行う。エリフ・エルマス（MF）からジオバネ（FW）に交代した。

74分、ナポリが選手交代を行う。ミゲル（DF）からサム・ビュークマ（DF）に交代した。

76分、ユベントスが選手交代を行う。ジョナサン・デービッド（FW）からファビオ・ミレッティ（MF）に交代した。

その直後の77分ユベントスに貴重な追加点が入る。ファビオ・ミレッティ（MF）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

79分、ナポリが選手交代を行う。アントニオ・ベルガラ（MF）からロメル・ルカク（FW）に交代した。

後半終了間際の86分ユベントスが追加点。フィリプ・コスティッチ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もユベントスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが3-0で勝利した。

なお、ユベントスは57分にケナン・ユルディズ（FW）に、またナポリは34分にフアン・ジェズス（DF）、73分にアントニオ・ベルガラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 04:00:45 更新