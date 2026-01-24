ものまねタレントの松浦航大（32）が25日に放送されたフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（後7・00）に出演。超人気芸人から食事に誘われて候補日を伝えるも既読無視されたことを明かした。

松浦は未だ成功者がいない「鬼ハードモード」に挑戦。初の制覇へ2曲クリアし、3曲目に挑む際に前回出演した時のエピソードがVTRで振り返られた。

そのVTRではMCの千鳥・ノブとのエピソードを語っており「先日フジテレビでノブさんと初めてお会い出来て」と偶然遭遇したことを明かしていた。そこでノブから「ダメ元なんだけど、LINE教えて。ご飯行こう」と誘われた。この誘いに喜んだ松浦は「後日ちゃんと、ご飯の日取りまで決めて約束したんですけど、1週間前ぐらいになって“ごめん。行けなくなった”って…ドタキャンされて」とショックだったことを伝えていた。

VTR後、松浦は「実は先日、ノブさんから番組のロケ中で“歌うまい人探してる”ってご連絡いただいて」とノブから連絡があったことを明かした。残念ながら「僕は別の仕事があって」とお断りしたという。すると、「飲みにも行こう」と再び食事に誘われた。

前回行けなかったこともあり「僕、忘れてなかったので、めちゃめちゃうれしくて」と感激。すぐに「この日、空いてます」と都合が良い日を提示。しかし「また既読無視です…」とノブから返事がなかったことを告白した。

これにはスタジオの相方・大悟、かまいたちの2人は大笑い。また、スタッフから「候補日はいくつ出したんですか?」と聞かれると「僕は5出しました」と5日分出したと伝え「それなのに既読スルーです」とノブの対応に肩を落とした。

なお、松浦は難攻不落だった「鬼ハードモード」を見事初制覇。賞金200万円をゲットした。