WEST.重岡大毅＆Snow Man岩本照、中島健人ライブにサプライズ登場 “けんしげひー”新曲世界初歌唱【「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」ゲスト一覧】
【モデルプレス＝2026/01/26】中島健人が1月23日〜25日、東京・有明アリーナにて「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」を開催。最終日となった25日14時公演に、サプライズゲストとしてWEST.の重岡大毅とSnow Manの岩本照が登場した。【4公演ゲスト一覧】
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、田仲陽成、松浦銀志、関翔馬
【写真】中島健人、ソロコンで美人歌手とコラボ歌唱
◆中島健人の“親友”がサプライズ登場
全4公演に中島と交流のあるゲストが出演することでも話題を呼んでいた同ライブ。最終公演には、中島の“親友”重岡と岩本がサプライズ登場した。3人は「BAD BOYS J」で共演してからの仲で、ファンの間では「けんしげひー」といった愛称で親しまれている。作品内で演じていた不良グループの名称「極楽蝶」がモニターに映し出され2人が現れると、会場は大きな歓声に包まれた。
さらに、中島が「けんしげひー」のために制作した楽曲「スリーマンセル」をステージで世界初披露。中島は「2人が思っていることだったり、俺が2人に言ってほしい台詞だったり、そういうものを音とメロディに詰め込みました」と楽曲に込めた思いを語った。革ジャンを着た3人は、ロックテイストな楽曲を見事に歌い上げた。
アンコールでは、大きな「IDOLICの魔法」のクッションを持ち「CANDY 〜Can U be my BABY〜」の楽曲パフォーマンスに加わった重岡と岩本。「LOVE KENTY！」のコールをファンと一緒に叫び、会場を盛り上げた。
◆中島健人ライブ、豪華ゲストが勢揃い
1月23日夜公演には、過去にコラボ楽曲披露が話題となったこっちのけんとが登場し「はいよろこんで」「ヒトゴト for ヌーヌー」を中島とコラボパフォーマンス。1月24日の昼公演には2025年に中島が楽曲に参加した「“Gold Unbalance feat. 中島健人”」で交流のあるMori Calliopeが出演し「Gold Unbalance」「ファタール」を歌唱した。1月24日夜公演には、映画「知らないカノジョ」で共演歴のあるmiletが登場し「I Still」「迷夢」を中島とともに披露した。
◆中島健人「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」
同作は2025年リリースした2ndシングル「IDOLIC」、そして2026年2月18日にリリースする2ndアルバム「IDOL1ST」の2作のコアになっているテーマ“アイドル”を展開させた、究極のアイドルエンターテインメントライブ。ビーカーからの登場シーンや、フライングなどのサプライズに富んだ機構に加え、ゲストコーナーでのコラボパフォーマンスや「JUST KENTY☆」 Music Videoに登場するKENTYと同じライブ衣装を制作するなど、ディティールまでこだわったアイドル性全開の演出と、そしてソロデビュー後の1年で発表してきた楽曲の幅広さを楽しめる構成となっている。
さらに、2ndアルバム「IDOL1ST」より、リード曲「XTC」を初披露、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」もパフォーマンスした。（modelpress編集部）
◆セットリスト※25日14時公演
M1.IDOLIC
M2.Unite
M3.jealous
M4.Can’t Stop
M5.SUPERNOVA
M6.モノクロ
M7.迷夢
M8.MONTAGE
M9.THE CODE
M10.Mission
M11.Symphony
M12.結唱
M13.XTC
M14.「アイドルになった日」（ジュニア曲）中島健人提供曲
M15.BAD BOYS（重岡大毅／WEST.、岩本照／Snow Man 参加）
M16.スリーマンセル（重岡大毅／WEST.、岩本照／Snow Man 参加）
M17.JUST KENTY☆
M18.SHE IS...LOVE
M19.カレカノ!!
M20.Hey!! Summer Honey
M21.JUST KENTY☆
EN1.CANDY 〜Can U be my BABY〜（重岡大毅／WEST.、岩本照／Snow Man 参加）
EN2.ピカレスク
EN3.IDOLIC （撮影可）
EN4.君だけFOREVER
◆N’sJunior
阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、田仲陽成、松浦銀志、関翔馬
