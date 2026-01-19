第５１回衆院選が２７日、公示される。選挙プランナーの三浦博史氏（７４）は各党や選挙区の情勢を踏まえ、獲得議席を予測した。公明党と２６年に及ぶ連立を解消した自民党は現有１９６議席から２１３議席と伸ばし、連立を組む日本維新の会の３３議席と合わせ、１６議席増の２４６議席とした。高市早苗首相（６４）は過半数（２３３）を下回った場合は退陣すると明言しているが「クリアする可能性は高い」と指摘した。立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成したが、１４議席減の１５９議席にとどまるとの見通しを示した。

三浦氏は小選挙区の争いについて、雪の影響や準備期間の短さから「現職有利」の展開を予測。自公連立解消の影響を焦点として挙げる。

都内の自民候補はどうか。前回落選してリベンジを狙う７区の丸川珠代元環境相（５５）や１１区の下村博文元文部科学相（７１）は「２人とも大臣を経験して知名度はあるが、公明票の離反や参政に保守票を食われるのが厳しい」と指摘する。１７区の平沢勝栄元復興相（８０）は、公明党とは元々、緊張関係にあったことから連立解消の痛手は少なく、知名度と地盤の強さで「盤石」と評価する。２４区の萩生田光一幹事長代行（６２）も「新人の対立候補は知名度・準備不足などで公明票以外の票の取り込みは容易ではない。逃げ切るのでは」と分析した。

菅義偉元首相（７７）が引退した神奈川２区で、自民は２０年間秘書を務めた新田章文氏（４４）を擁立するが「圧勝でしょう」。遠藤利明元五輪相（７６、自民）が引退した山形１区も参政党への票流出を懸念しつつ、高市人気の回帰で優勢を保つとした。大阪５区は自民の杉田水脈氏（５８）、れいわの大石晃子氏（４８）らがしのぎを削る中、維新の梅村聡氏（５０）が「勝利する公算が大きいです」と述べた。

◆三浦 博史（みうら・ひろし）１９５１年３月２４日、東京都生まれ。７４歳。慶大法学部卒業後、銀行勤務、議員秘書を経て米国で選挙事情を研究。８９年、選挙コンサルティング会社「アスク」を設立し、日本初の選挙プランナーとなる。鈴木直道北海道知事、花角英世新潟県知事、２８歳最年少町長（埼玉・鳩山町）小川知也氏らを当選に導く。２０２１年１０月の衆院選では自公の議席を完全的中させた。衆参国会議員、首長選挙で多くの候補者を支援する。