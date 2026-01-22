歌手で俳優の中島健人が２５日、東京・有明アリーナでライブ「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ ―ＩＤＯＬ ｖｅｒ２．０―」最終公演を開催した。最近では珍しいジュニアをバックにつけるライブ構成で、事務所アイドルとしての伝統継承と未来を表現した。

上空１５メートルからステージに降臨すると、１万５０００人の大歓声がこだました。中島は「大丈夫？俺と本気で愛情かわす準備できてる？ラスト、最高に飾れんの！？ここが今日、世界で一番幸せな場所だってことを証明します」と冒頭から“ケンティー節”がさく裂した。

８人のジュニアがステージを彩った。最近では「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」のライブでもプロのダンサーらがバックにつく演出が多くなっている。中島は「最近なかなか先輩後輩で一緒にステージに立てることない。僕も会社に入ってかっこいい先輩方を見て『こういう風になりたい』と思ってきた。だから、自分にできることがあればと思って」と、アイドルの原石たちをバックにつけてライブを構成した。

全４公演に阿達慶、千井野空翔（くうと）、竹村実悟（まさと）、鍋田大成、末永光、田仲陽成（ひなり）、松浦銀志、関翔馬（てんま）が出演。ＭＣで緊張気味のジュニアを見つめながら、中島は「緊張してる暇があったら、目の前のみんなを幸せにしよう」と先輩として優しく助言する場面も。さらに、ジュニアと会場とコール＆レスポンスし「俺らアイドルは歓声を栄養として生きてるからね」と後輩に語りかけた。

ステージでは、中島がジュニアのために作詞作曲・振り付けした「アイドルになった日」を８人でフレッシュに披露した。２０２１年入所で現在１７歳の末永は、中島が作り上げる煌（きら）めきにあふれるステージを体感し「健人君は憧れの先輩。アイドルとしての覚悟や学ぶことがたくさんある」と尊敬のまなざし。田仲は「言葉にできないけど幸せです」と瞳を輝かせた。

ライブ全編を終えたジュニアたちは達成感をのぞかせ、千井野は大号泣。最後は８人が中島を囲んでハグしていた。