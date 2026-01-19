歌手で俳優の中島健人が２５日、東京・有明アリーナでライブ「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ ―ＩＤＯＬ ｖｅｒ２．０―」最終公演を開催した。親友のＷＥＳＴ．・重岡大毅、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照がサプライズ出演し、会場１万５０００人を熱狂させた。

上空１５メートルからステージに降臨すると、１万５０００人の大歓声がこだました。中島は「大丈夫？俺と本気で愛情かわす準備できてる？ラスト、最高に飾れんの！？ここが今日、世界で一番幸せな場所だってことを証明します」と冒頭から“ケンティー節”がさく裂。話題曲「ＩＤＯＬＩＣ」や、「少年隊さんの『仮面舞踏会』のＤＮＡを受け継いでいる」というこだわりの楽曲「ＸＴＣ」など、全２５曲で唯一無二のアイドルぶりを発揮した。

特大サプライズでも沸かせた。２０１３年の映画「劇場版ＢＡＤ ＢＯＹＳ Ｊ」で共演以来の親友で、中島と“けんしげひー”の愛称で知られる重岡、岩本が革ジャン姿で登場。会場の割れんばかりの大歓声を浴びながら、同作の主題歌「ＢＡＤ ＢＯＹＳ」を３人で熱唱。さらに、中島がこのコラボのために書き下ろし、３人の関係性などが表現された楽曲「スリーマンセル」を初披露した。

３人でのステージ共演は初めてで、重岡は胸アツな表情で「めちゃくちゃ楽しいやんけ！すっごい幸せやわ。なかなかグループの垣根を越えて会えることないから。みなさんのおかげで３人で立ってます。健人、友達来てうれしそうやね？友達少ないらしいやん」と中島をいじった。中島は「あんたらが親友なんだよ、悪いか！」と言い放った。

岩本は、登場前に中島が「Ｍｉｓｓｉｏｎ」で着ていたＴシャツをぶち破って上半身裸姿になって歌唱したことに触れ、「『Ｍｉｓｓｉｏｎ』あるから俺もＴシャツ引きちぎる準備してたのに」とおどけた。

重岡と岩本はアンコールでも再登場し、中島の代表曲「ＣＡＮＤＹ 〜Ｃａｎ Ｕ ｂｅ ｍｙ ＢＡＢＹ〜」に参加しステージを彩った。

〇…２３、２４日に行われた３公演は、こっちのけんと、Ｍｏｒｉ Ｃａｌｌｉｏｐｅ、ｍｉｌｅｔがそれぞれシークレットゲストとして出演。本ライブのみのスペシャルコラボパフォーマンスで会場を盛り上げた。