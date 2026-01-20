歌手で俳優の中島健人（３１）が２５日、東京・有明アリーナでライブ「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ ―ＩＤＯＬ ｖｅｒ２．０―」最終公演を開催した。

上空１５メートルからステージに降臨すると、１万５０００人の大歓声がこだました。中島は「大丈夫？俺と本気で愛情かわす準備できてる？ラスト、最高に飾れんの！？ここが今日、世界で一番幸せな場所だってことを証明します」と冒頭から“ケンティー節”がさく裂した。

全２５曲で唯一無二のアイドルぶりを発揮した。人気曲「ＩＤＯＬＩＣ」では歌詞通りのＨｙｐｅｒ Ｓｅｘｙさで会場を魅了。「Ｍｉｓｓｉｏｎ」では着ていたＴシャツをぶち破って上半身裸姿になり「俺の肌でエンジョイできてんの！？」と煽（あお）った。

特大サプライズでも沸かせた。２０１３年の映画「劇場版ＢＡＤ ＢＯＹＳ Ｊ」で共演以来の親友、ＷＥＳＴ．・重岡大毅、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照が登場。同作の主題歌「ＢＡＤ ＢＯＹＳ」と、中島がこのコラボのために書き下ろした「スリーマンセル」を披露した。３人でのステージ共演は初めてで「すっごい幸せ！」と胸アツな表情を見せた。

終盤は、高さ２０メートルのフライングをしながらファンサービス。「アイドルという仕事が本当に憧れで、夢の途中をＵ：ｎｉｔｙ（＝ファンの総称）と歩めていること感謝しています」と笑顔をふりまいた。甘い表情から一転、「２年以内に必ず東京ドームへ君たちを連れていくよ。俺たちの伝説は有明から始まるぞ、これは革命前夜だ！」。アイドル界の一番星になる覚悟を決めた。（奥津 友希乃）

〇…中島は「僕もかっこいい先輩たちの背中をみてきたからこそ今がある」との思いから事務所の伝統を継承すべく、最近では珍しいジュニアをバックにつけてライブを構成。全４公演に阿達慶、千井野空翔（くうと）、竹村実悟（まさと）、鍋田大成、末永光、田仲陽成（ひなり）、松浦銀志、関翔馬（てんま）が出演した。中島がジュニアのために作詞作曲・振り付けした「アイドルになった日」を８人でフレッシュにパフォーマンス。田仲は「言葉に出来ないけど幸せです」と瞳を輝かせた。