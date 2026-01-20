中島健人、有明アリーナライブで6万人熱狂 “親友”重岡大毅＆岩本照がサプライズ登場「けんしげひー最高です」
歌手で俳優の中島健人が25日、東京・有明アリーナでコンサート『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』最終公演を開催した。同会場で全4公演、計6万人を動員。この日は1万5000人のファン“U:nity”を前に、3時間弱にわたってトリプルアンコールを含む全25曲を熱唱。中盤にはサプライズで“親友”である重岡大毅（WEST.）と岩本照（Snow Man）も登場し、会場を大きく揺らした。
【ライブ写真】まぶしすぎる…！星の上に乗る中島健人
昨年リリースした2ndシングル「IDOLIC」、そして来月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』の2作品を軸とする“アイドル”をテーマにした、まさに究極のアイドルエンターテインメントライブ。羽や星をイメージしたメインステージ、究極のアイドルを生成する研究所のビーカーを模したケースからの登場、さらに星型のオブジェに乗り、上空から星を降らせながらフライングするなど、ファンタジックな機構がその世界観へと誘う。
さらに、スパンコールがきらめくマントや、「JUST KENTY★」Music Video（MV）に登場するKENTYと同じライブ衣装を制作し、現実とMVの世界がリンク。U:nityが手にするグッズ・ライトスティックは、魔法使いのステッキのような形に思い思いのカードを装着できる仕様となっており、ディテールまでこだわった中島自身が「自分のやりたいことを詰め込んだ」と語る、そのアイドル像が凝縮された演出が満載となった。
“究極の光”について歌う「IDOLIC」をはじめ、少年隊の「仮面舞踏会」がオマージュされた楽曲「XTC」を初披露。さらに、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN 公式応援ソング「結唱」、そして“N'Junior”として参加したジュニアのコーナーでは、中島が作詞作曲・振り付けを提供した「アイドルになった日」も披露され、その幅広い音楽性と才能ものぞかせた。
目玉のひとつが、ゆかりのあるアーティストが毎公演シークレットでゲスト出演するコーナー。同ライブのみのスペシャルコラボレーションとなっており、4公演すべてに異なるシークレットゲストが参加した。23日の夜公演には、以前のコラボ披露が話題となったこっちのけんとが登場し、「はいよろこんで」「ヒトゴト for ヌーヌー」を披露。24日の昼公演には昨年楽曲に参加したMori Calliopeと「Gold Unbalance」「ファタール」を、24日の夜公演には映画『知らないカノジョ』で共演したmiletと「I Still」「迷夢」を歌唱した。
そしてラストとなる同公演では、中島主演のドラマ『BAD BOYS J』で共演し、かねてから“けんしげひー”の愛称で親交の深い重岡と岩本が、完全シークレットゲストとして登場。割れんばかりの大歓声に迎え入れられると、「BAD BOYS」を革ジャン姿で熱唱し、重岡も「めちゃくちゃ楽しいやんけ！」と満喫した様子を見せた。さらに、中島が書き下ろした楽曲「スリーマンセル」を初披露し、三者三様の個性と絆を感じさせる歌詞とノリノリのパフォーマンスに、会場は大盛り上がりとなった。
2人はアンコールの「CANDY〜Can U be my BABY〜」にも参加。大きなライトスティック型のバルーンを手に花道を練り歩き、中島は「自分の人生の分岐点、大切なタイミングでいろんなことを相談させてもらっている最高の親友」と、笑顔をはじけさせながら紹介していた。
また、2月17日からファミリーマートにて、中島がプロデュースした商品「ストロベリージャスミンティー」が発売されることも発表された。華やかなストロベリーの甘みと、すっきりとしたジャスミンの香りが重なり合う、心ほどけるような一杯に仕上がっている。
■中島健人コメント
――ゲスト出演のアーティストコーナーの見どころ
▼こっちのけんとさん
TV番組での共演・コラボ以来、久しぶりの組み合わせになりました。
今回はこちけんくんに合うと思って「ヒトゴト」を一緒に歌い、さらには一緒に踊ってもらいました。
どっちもけんと2026年verを、歌で楽しんでいただけていたらうれしいです。
▼Mori Calliopeさん
MV以外で、バーチャル世界と初めて交わる機会だったので、僕自身とても楽しみにしていました。
2人の熱量あるボーカルを、アリーナで存分に楽しんでいただけていたらうれしいです。
▼miletさん
2人で出演した「I Still」のアリーナスペシャルverをお届けしました。
さらには、miletがずっと僕の曲でお気に入りと言ってくれていた楽曲「迷夢」を、アコースティックverで披露しました。
▼けんしげひー【重岡大毅（WEST.）・岩本照（Snow Man）】
「スリーマンセル」という3人での楽曲を、僕が書き下ろしました。
3人のShow Time、そして絆を体感してほしいです。
とにかく、けんしげひー最高です。
――今回ライブの見どころ
今回のテーマは「感謝」です。
僕が新しいスタートを切ってから、幸せなご縁に囲まれる時間を過ごしてきました。
なので、U:nityの皆さん、Nスタッフ、そして関わってきた多くのアーティストの皆さんに、「中島健人より愛を込めて」音楽と表現を通して届けたいと思いました。
これがTHIS IS KENTYであり、IDOL ver2.0だと感じてもらえる演出をたくさん作りました。星になる、いや星に乗る僕にご注目ください。
昨年リリースした2ndシングル「IDOLIC」、そして来月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』の2作品を軸とする“アイドル”をテーマにした、まさに究極のアイドルエンターテインメントライブ。羽や星をイメージしたメインステージ、究極のアイドルを生成する研究所のビーカーを模したケースからの登場、さらに星型のオブジェに乗り、上空から星を降らせながらフライングするなど、ファンタジックな機構がその世界観へと誘う。
さらに、スパンコールがきらめくマントや、「JUST KENTY★」Music Video（MV）に登場するKENTYと同じライブ衣装を制作し、現実とMVの世界がリンク。U:nityが手にするグッズ・ライトスティックは、魔法使いのステッキのような形に思い思いのカードを装着できる仕様となっており、ディテールまでこだわった中島自身が「自分のやりたいことを詰め込んだ」と語る、そのアイドル像が凝縮された演出が満載となった。
“究極の光”について歌う「IDOLIC」をはじめ、少年隊の「仮面舞踏会」がオマージュされた楽曲「XTC」を初披露。さらに、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN 公式応援ソング「結唱」、そして“N'Junior”として参加したジュニアのコーナーでは、中島が作詞作曲・振り付けを提供した「アイドルになった日」も披露され、その幅広い音楽性と才能ものぞかせた。
目玉のひとつが、ゆかりのあるアーティストが毎公演シークレットでゲスト出演するコーナー。同ライブのみのスペシャルコラボレーションとなっており、4公演すべてに異なるシークレットゲストが参加した。23日の夜公演には、以前のコラボ披露が話題となったこっちのけんとが登場し、「はいよろこんで」「ヒトゴト for ヌーヌー」を披露。24日の昼公演には昨年楽曲に参加したMori Calliopeと「Gold Unbalance」「ファタール」を、24日の夜公演には映画『知らないカノジョ』で共演したmiletと「I Still」「迷夢」を歌唱した。
そしてラストとなる同公演では、中島主演のドラマ『BAD BOYS J』で共演し、かねてから“けんしげひー”の愛称で親交の深い重岡と岩本が、完全シークレットゲストとして登場。割れんばかりの大歓声に迎え入れられると、「BAD BOYS」を革ジャン姿で熱唱し、重岡も「めちゃくちゃ楽しいやんけ！」と満喫した様子を見せた。さらに、中島が書き下ろした楽曲「スリーマンセル」を初披露し、三者三様の個性と絆を感じさせる歌詞とノリノリのパフォーマンスに、会場は大盛り上がりとなった。
2人はアンコールの「CANDY〜Can U be my BABY〜」にも参加。大きなライトスティック型のバルーンを手に花道を練り歩き、中島は「自分の人生の分岐点、大切なタイミングでいろんなことを相談させてもらっている最高の親友」と、笑顔をはじけさせながら紹介していた。
また、2月17日からファミリーマートにて、中島がプロデュースした商品「ストロベリージャスミンティー」が発売されることも発表された。華やかなストロベリーの甘みと、すっきりとしたジャスミンの香りが重なり合う、心ほどけるような一杯に仕上がっている。
■中島健人コメント
――ゲスト出演のアーティストコーナーの見どころ
▼こっちのけんとさん
TV番組での共演・コラボ以来、久しぶりの組み合わせになりました。
今回はこちけんくんに合うと思って「ヒトゴト」を一緒に歌い、さらには一緒に踊ってもらいました。
どっちもけんと2026年verを、歌で楽しんでいただけていたらうれしいです。
▼Mori Calliopeさん
MV以外で、バーチャル世界と初めて交わる機会だったので、僕自身とても楽しみにしていました。
2人の熱量あるボーカルを、アリーナで存分に楽しんでいただけていたらうれしいです。
▼miletさん
2人で出演した「I Still」のアリーナスペシャルverをお届けしました。
さらには、miletがずっと僕の曲でお気に入りと言ってくれていた楽曲「迷夢」を、アコースティックverで披露しました。
▼けんしげひー【重岡大毅（WEST.）・岩本照（Snow Man）】
「スリーマンセル」という3人での楽曲を、僕が書き下ろしました。
3人のShow Time、そして絆を体感してほしいです。
とにかく、けんしげひー最高です。
――今回ライブの見どころ
今回のテーマは「感謝」です。
僕が新しいスタートを切ってから、幸せなご縁に囲まれる時間を過ごしてきました。
なので、U:nityの皆さん、Nスタッフ、そして関わってきた多くのアーティストの皆さんに、「中島健人より愛を込めて」音楽と表現を通して届けたいと思いました。
これがTHIS IS KENTYであり、IDOL ver2.0だと感じてもらえる演出をたくさん作りました。星になる、いや星に乗る僕にご注目ください。