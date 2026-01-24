マンU、白熱した伝統の一戦を逆転で制す！　敗戦したアーセナルは2位マンCとの勝ち点差が「4」に

プレミアリーグ第23節が25日に行われ、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。アーセナルは、直近のリーグ戦2試合をいずれも引き分けで終えている。マンチェスター・ユナイテッド相手にシーズンダブルを達成し、リーグ優勝へ再び弾みをつけたいところだった。対するマンチェスター・ユナイテッドは前節、マンチェスター・シティとのダービーマッチを制し、リーグ戦では5試合続けて無敗をキープ。前回の雪辱を晴らすことはできるか。

【動画】マンUがアーセナルとの激戦を制す！

ウーデゴールがアウトで中に入れたクロスが

リサンドロ・マルティネスの足に当たり

ゴールに吸い込まれる🥅



ホームチームがOGで一歩前に‼️



🏆プレミアリーグ 第23節

⚔️ アーセナル v マンチェスター・U

📺 https://t.co/mJQaS3QmU7 pic.twitter.com/gTlf4ACRVR — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月25日

ミスを逃さず👀



アーセナルのバックパスミスを#エンベウモ が拾い丁寧にゴールへ⚽️



アウェイチームが前半のうちに追いつく💨



衝撃の単独突破弾😳



大一番で均衡を破ったのは

ノリに乗ってるユナイテッドの #ドルグ



ボックス付近で3人に囲まれながらも

ミドルを放ちネットに突き刺す💥



チームメイトも驚きの表情😯



セットプレーから同点に🥅



コーナーキックの密集の中、

最後は #ミケル・メリーノ が押し込み

同点に追いつく‼️



スーパーゴールで突き放す💨#クーニャ の衝撃的なミドルシュートが

アーセナルゴールに突き刺さる‼️



アウェイチームが再び前に⚽️



試合の序盤はアーセナルがボールを保持しながらマンチェスター・ユナイテッドを押し込むという展開になる。立て続けにチャンスを作り出したアーセナルだったが、マンチェスター・ユナイテッドは得点を許さない。だが29分、左サイドからのクロスをブカヨ・サカがボックス内でキープして折り返すと、マルティン・ウーデゴーアがアウトサイドでクロス。このクロスはリサンドロ・マルティネスにディフレクションしながらゴールに吸い込まれ、アーセナルが先制した。追いつかれたマンチェスター・ユナイテッド。だが、敵陣でプレスをかけるとマルティン・スビメンディのバックパスが逸れる。これを見逃さなかったブライアン・ムベウモが奪ってそのままゴールを決めた。後半に入り50分、ブルーノ・フェルナンデスがボックス前で巧みなトラップからパトリック・ドルグにパスを出すと、そのドルグはボックス手前から左足を一閃。強烈なシュートがゴールネットに突き刺さり、マンチェスター・ユナイテッドが逆転に成功した。対するアーセナルのミケル・アルテタ監督は、58分にピエロ・インカピエやマルティン・ウーデゴーア、マルティン・スビメンディ、ガブリエウ・ジェズスの4名を下げてベン・ホワイト、エベレチ・エゼ、ヴィクトル・ギェケレシュ、ミケル・メリーノを投入。ここで勝負に出た。その後75分にも交代策を講じたアーセナル。すると84分、右CKからクリアしきれなかったボールを途中出場のメリーノが押し込み、試合を振り出しに戻した。だが、直後の87分だった。GKセンヌ・ラメンスのロングボールをベンヤミン・シェシュコが落とすと、うまくパスをつないで途中出場のマテウス・クーニャが放ったミドルシュートはゴール右下に吸い込まれ、マンチェスター・ユナイテッドが再びリードを奪う。そして試合はこのまま終了。マンチェスター・ユナイテッドが3−2でアーセナルに勝利した。この結果、アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「4」に縮まった。アーセナルはこの後、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でカイラト・アルマティ（カザフスタン）をホームに迎える。一方、マンチェスター・ユナイテッドは、2月1日に行われる次節でホームにてフルアムと対戦する。【スコア】アーセナル 2−3 マンチェスター・ユナイテッド【得点者】1−0 29分 オウンゴール（アーセナル）1−1 37分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）1−2 50分 パトリック・ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）2−2 84分 ミケル・メリーノ（アーセナル）2−3 87分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）