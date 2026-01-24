上田綺世の幻弾＆渡辺剛が負傷交代も…フェイエノールトがヘラクレスに4発快勝で2位キープ
エールディヴィジ第20節が25日に行われ、フェイエノールトはホームでヘラクレスと対戦した。
フェイエノールトは、昨年10月に行われたヘラクレスとの前回対戦で、上田綺世が前半でハットトリックを達成して7−0と大勝を収めた。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の2位の座をキープするため、ヘラクレス相手にシーズンダブルを達成したいところだった。
上田綺世と渡辺剛がそろって先発出場した一戦は、立ち上がりからフェイエノールトのペースで進んでいく。対するヘラクレスは、ロングボールを駆使してゴールに迫る。
すると14分、後方からのスルーパスに反応したジョーダン・ボスが左サイドを突破してクロス。これに上田が高い打点から頭で叩き込み、ゴールネットを揺らした。だが、上田にハンドがあったとして得点は取り消されてしまう。
それでもフェイエノールトは23分、アニス・ハジ・ムサがボックス内の右からクロスを上げ、レオ・ザウアーがヘディングシュート。今度こそフェイエノールトが先制に成功した。
しかし29分、フェイエノールトがJ・ボスのファウルでPKを献上。ルカ・クレノヴィッチがこれを沈め、ヘラクレスに同点とされた。
追いつかれたフェイエノールトだったが、再びリードを奪ってみせる。35分、ハジ・ムサが右サイドからボックス内へパスを送り、これをファン・インボムが折り返したところにJ・ボスがダイレクトで合わせ、シュートをゴール下に突き刺した。前半はフェイエノールトの1点リードで終える。
後半もフェイエノールトが主導権を握って試合を運ぶ。リードを広げたいところだったが、63分にアクシデントが発生。渡辺剛が足首の負傷で交代し、同じタイミングで上田綺世もベンチに下がった。
それでも83分、右サイドのハジ・ムサへボールがわたると、カットインしてから左足を振り抜き、鮮やかに弧を描いたシュートはゴール左に吸い込まれた。さらに85分にもキャスパー・テングシュタットがループシュートを決めた。
リードを3点に広げたフェイエノールトは、後半アディショナルタイム4分にトリスタン・ファン・ギリストのゴールで1点を返されたが、試合はこれで終了。フェイエノールトが4−2でヘラクレスに快勝した。
フェイエノールトはこの後、29日に行われるヨーロッパリーグ・リーグフェーズ最終節で敵地にてベティスと対戦する。
【スコア】
フェイエノールト 4−2 ヘラクレス
【得点者】
1−0 23分 レオ・ザウアー（フェイエノールト）
1−1 29分 ルカ・クレノヴィッチ（PK／ヘラクレス）
2−1 35分 ジョーダン・ボス（フェイエノールト）
3−1 83分 アニス・ハジ・ムサ（フェイエノールト）
4−1 85分 キャスパー・テングシュタット（フェイエノールト）
4−2 90＋4 トリスタン・ファン・ギリスト（ヘラクレス）
【動画】上田綺世の幻弾＆J・ボスの勝ち越し弾など
身を投げ出してネットを揺らすも...— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月25日
サイドからのふわっとしたクロスに#上田綺世 が高打点ヘディングで合わせるも
判定はハンドで得点は取り消しに🙁
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ フェイエノールト v ヘラクレス
🔗 https://t.co/hPi5XSfpms pic.twitter.com/64e03HhcQj
先制はフェイエノールト🔴— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月25日
ハジ・ムサのクロスに
スロバキア代表サウエルが頭で合わせる🇸🇰
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ フェイエノールト v ヘラクレス
🔗 https://t.co/hPi5XSfpms pic.twitter.com/nXnwWy7Bt0
ファン・インボムの折り返しに— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月25日
左SBボスがフィニッシュ💥
PK献上のミスを返上するゴール🙌
🇳🇱 エールディヴィジ第20節
⚔️ フェイエノールト v ヘラクレス
🔗 https://t.co/hPi5XSfpms pic.twitter.com/YlKhGkQmUx