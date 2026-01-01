リーグ・アン 25/26の第19節 ブレストとトゥールーズの試合が、1月26日01:15にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）、リュカ・トゥザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはアーロン・ドヌム（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。トゥールーズのマーク・マッケンジー（DF）のアシストからパペ・ディオプ（MF）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

さらに43分トゥールーズが追加点。パペ・ディオプ（MF）のアシストからヤン・グボホ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トゥールーズが0-2で勝利した。

なお、ブレストは15分にルドビク・アジョルケ（FW）、54分にダウダ・ギンド（DF）に、またトゥールーズは56分にヤン・グボホ（MF）、83分にマーク・マッケンジー（DF）、90+2分にチャーリー・クレスウェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 03:20:45 更新