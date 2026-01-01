リーグ・アン 25/26の第19節 メッスとリヨンの試合が、1月26日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、エンドリッキ（FW）、タナー・テスマン（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。リヨンのコランタン・トリッソ（MF）のアシストからエンドリッキ（FW）がゴールを決めてリヨンが先制。

さらに16分リヨンが追加点。カリス・メラー（MF）のアシストからルーベン・クライファート（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに32分リヨンが追加点。タイラー・モートン（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、34分、メッスのコフィ・クアオ（DF）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

だが、45+1分リヨンが追加点。タイラー・モートン（MF）のアシストからエンドリッキ（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

ここで前半が終了。1-4とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

リヨンは後半の頭から選手交代。コランタン・トリッソ（MF）からムサ・ニアカテ（DF）に交代した。

62分、メッスは同時に3人を交代。ジェシー・デマンゲ（MF）、アルファ・トゥーレ（MF）、テリー・イェグベ（DF）に代わりベリエブ・ミュノンゴ（MF）、ベンジャミン・スタンボウリ（DF）、ウリエミシェル・ガブ（MF）がピッチに入る。

64分、メッスのコフィ・クアオ（DF）のアシストからハビブ・ディアロ（FW）がゴールを決めて2-4と2点差に詰める。

73分、リヨンが選手交代を行う。カリス・メラー（MF）からマティ・デカルバロ（MF）に交代した。

78分、メッスが選手交代を行う。マキシム・コリン（DF）からギオルギ・アブアシビリ（MF）に交代した。

後半終了間際の87分リヨンが追加点。エンドリッキ（FW）がPKで2-5。3点差となる。エンドリッキ（FW）はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。リヨンが2-5で勝利した。

なお、メッスは72分にコフィ・クアオ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 03:20:54 更新