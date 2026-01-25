高円寺「MOGI & MOGI Gallery Shop」がインテリアスタイリスト作原文子とタッグ　世界中のヴィンテージ作品を展示

高円寺のセレクトショップ「MOGI＆MOGI GALLERY SHOP」が、インテリアスタイルストの作原文子が率いるマウンテンモーニング（Mountain Morning）をコラボレーションディレクターに迎えた展示会「Layered Works」を開催する。期間は1月21日から2月9日までの土・日・月曜日。

マウンテンモーニングは、インテリアスタイリストの作原文子とディレクターの今井孝則が2015年にスタート。空間プロデュースやブランド・店舗のディレクション、商品開発、コミニケーションデザインなどを手掛けている。

同展では、作原とMOGI＆MOGI GALLERY SHOPディレクターのテリー・エリス（Terence Ellis）がキュレーションしたヴィンテージ家具や洋服、日本の器、世界のフォークアート、植物などを展示・販売。元「マリメッコ（Marimekko）」デザイナーで現在は故郷の愛媛県・道後で創作を続ける石本藤雄のテキスタイルを張った世界に2脚の椅子（23万9800円）や1台のアームソファ（49万600円）、陶芸家の舩木研児や濱田庄司、伊藤丈浩による陶芸作品、古着店「ボンビュー（Bon Vieux）」の大島拓身が手掛けたコラージュ作品など、さまざまなアーティストの作品を揃える。

そのほか、「サンカ（sanca）」別注スウェットシャツ（1万9000円）や「ネセサリーオアアンネセサリー（necessary or unnecessary）」別注チノパンツ（2万5300円）、「ムーンスター（MOONSTAR）」別注スニーカー（1万4300円）などもラインナップ。1月30日にはオープニングレセプションを開催する。

■Layered Works

会場：MOGI & MOGI Gallery Shop

所在地：東京都杉並区高円寺南 3-44-14

会期：2026年1月31日（土）〜2月9日（月）

開館時間：12:00〜19:00

休店日：火、水、木、金曜日



◾️MOGI & MOGI Gallery Shop：公式サイト