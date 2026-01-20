きれい見え狙うなら“この色”かも！【ROPÉ PICNIC】大人に似合う♡「グレー系パンツ」

パンツスタイルをきれいに見せたい大人世代にとって、色選びは重要。そこで注目したいのが、上品さと着回しやすさを兼ね備えたグレー。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、40・50代に似合いそうな「グレー系パンツ」を紹介。全体のスタイリングをバランスよくまとめてくれる色味に加え、脚のラインもすっきり見せてくれるこだわりぶり。無理なくきれい見えを叶えたい大人の、心強い味方になってくれそうなラインナップをチェックして。

美ラインと温かみを両立するチェックパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地 & チェックアソートワイドパンツ」＜チャコール＞\4,543（税込・セール価格）

トラッドなムードを感じるチェックパンツは、落ち着いたチャコールグレーなら柄物をあまり着ない人でも取り入れやすそう。ワイドシルエットながら、タック入りの立体的なフォルムが下半身をバランスよく見せてくれる予感。公式サイトによると「裏面に軽くピーチ状の起毛をかけ、温かみのあるタッチに仕上げている」とのことで、穿き心地にも期待できそう。