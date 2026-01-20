フェイエノールトは４−２勝利でリーグ戦５試合ぶりの白星も…渡辺剛が足首の負傷で途中交代
現地１月25日に開催されたエールディビジ第20節で、上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトがホームで最下位のヘラクレスと対戦した。
上田と渡辺の日本人コンビが揃って先発したフェイエノールトは、立ち上がりからゲームを優位に進める。14分には左からのクロスにファーサイドで反応した上田が豪快なヘディングシュートを叩き込んだが、ボールが手に当たったとして得点は認められず。
それでも23分に先制する。ハジ・ムサの右からの折り返しにサウアーが頭で合わせてネットを揺らした。
その４分後、自陣ボックス内でボスが相手の足を踏んでしまいPKを献上。これをクレノビッチに確実に決められて試合を振り出しに戻された。
しかし35分に勝ち越しに成功。右からのファン・インボムのグラウンダーのクロスをボスがダイレクトで流し込んだ。このまま２−１で前半を終える。
後半に入ってもボールポゼッションで優位に立つホームチームだが、決定機に持ち込めない時間が続く。
すると61分にアクシデントが発生。センターサークル付近で相手のボールを奪いにいった渡辺が右の足首をひねって、そのまま倒れ込んでしまう。しばらく起き上がることができず、63分にチームスタッフの肩を借りて足を引きつりながらピッチを後にした。
フェイエノールトはその後、84分にハジ・ムサのゴールで３点目を奪えば、その１分後には途中出場のテングステッドがダメ押し弾の奪取。アディショナルタイムに失点したものの、４−２で勝利してリーグ戦５試合ぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
