¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤¿²ø²æ¿Í¤«¡£ÅÏÊÕ¹ä¤¬Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡Ä
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ£±·î25Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ë¾åÅÄ¤ÈÅÏÊÕ¤Î£²¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿61Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤¬±¦¤ÎÂ¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£63Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÂ¤ò°ú¤¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤äÆîÌîÂó¼Â¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ê¤É²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Î²ø²æ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
