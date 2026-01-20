伊東純也スタメンのゲンク、ラストプレーでまさかの失点…セルクル・ブルージュに追いつかれてリーグ6戦未勝利
[1.25 ベルギー・リーグ第22節 ゲンク 1-1 セルクル・ブルージュ]
ゲンクは25日、 ベルギー・リーグ第22節でセルクル・ブルージュにラストプレーで追いついかれて1-1の引き分けに終わり、リーグ戦6戦未勝利となった。FW伊東純也はフル出場のUEFAヨーロッパリーグから中2日、先発出場して79分間のプレーとなった。
開始4分、ゲンクが速攻を仕掛けてMFイラ・ソルがペナルティエリア左の角度のないところからシュートを放つ。GKワレルソンにセーブされてこぼれたボールをソルが拾ってマイナス方向へパス。伊東がこれを収めてペナルティエリア中央で鋭いキックフェイントを見せて相手を剥がすも、カバーに入ったDFに阻まれてシュートは打てなかった。同6分にはDFザカリア・エル・ワアディが伊東のフリーランで空いたスペースへ右サイドからカットイン。ミドルシュートを放ったがGKに阻まれた。
前半9分には伊東に決定機。ソルのクロスがファーサイドに流れると、伊東がゴールエリア手前でトラップ。手前で相手DFが触れていたため難しいトラップになったが、ゴール方向へ流してスライディングシュートを放った。これがGKを通過してゴール左へ向かうも、わずかに枠の左に逸れていき得点には至らなかった。
それでもゲンクは前半16分、伊東が右サイドでクリアボールを拾ってFWアーロン・ビバウトに渡すと、ビバウトが中央に差し込んだパスをソルが収めてゴール右へ流し込み、先制に成功した。その後はセルクル・ブルージュがゴールネットを揺らす場面もあったが、オフサイドで認められずゲンクの1点リードで試合を折り返した。
伊東は後半25分、中盤で相手のパスが弱くなったところでスライディングタックルを仕掛けるも、DFフラビオ・ナジ-ニョの足を刈る形となってイエローカードを提示された。イエローカードを提示された。同34分に伊東は交代となった。
そのまま逃げ切るかと思われたゲンクだが後半45+3分、セルクル・ブルージュが意地を見せた。パワープレーで前線にロングボールを送ると2人が頭で繋いで最後はMFピーター・ゲルケンスがダイレクトボレーでゴールに流し込み、土壇場で同点。これがラストプレーとなって1-1の引き分けに終わった。
