素肌っぽさ引き立つアイドルのようなピュア肌　「エチュード」から新クッション登場

韓国コスメブランド「エチュード（ETUDE）」が、にじみ出るようなツヤと素肌っぽさが引き立つクッションファンデーション「ウォータードロップフィルタークッション」（全4色、15g 2750円）を発売する。2月7日にQoo10 日本公式ストアで先行発売し、3月3日から全国のロフト（一部店舗除く）、楽天、Amazon、3月13日から全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）で取り扱う。

【画像をもっと見る】

ウォータードロップフィルタークッションは、韓国アイドルのメイクを手がける人気ヘアメイクサロン「キッツ（kitts）」と共同開発し、素肌っぽさが引き立つアイドルのようなピュア肌を表現。ヒアルロン酸やパンテノール、スクワランなどの保湿成分を配合し、肌にのせたときにしっとりなじみ、内側からにじむようなツヤ感のある印象に仕上げる。また、ハイブリットメッシュネット設計で適量をパフに取ることができ、重たさを感じさせないキメ細やかな肌を叶える。パッケージはミラーになっていて、ステッカーを貼って自分好みにデコレーションをしたり、ミラー替わりとして使ったりすることができる。

カラーは、ピンクより明るめな肌色の「#17 フェア」、ナチュラルな肌色の「#19 ポーセリン」、やや黄身寄りでナチュラルな肌色の「#21 アイボリー」、健康的な肌色の「#23 ベージュ」の4色を揃える。

