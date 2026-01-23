チェルシー指揮官、パーマーの欠場を説明…太ももの軽度な負傷か「軽い問題を抱えている」

チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、イングランド代表MFコール・パーマーがクリスタル・パレス戦のメンバーから外れた理由を説明した。イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が指揮官のコメントを伝えている。チェルシーは25日、プレミアリーグ第23節で敵地『セルハースト・パーク』に乗り込んでクリスタル・パレスと対戦し、3−1で勝利した。しかし、パーマーはチェルシーのメンバーから外れていた。

報道によると、21日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節パフォス戦も欠場していたパーマーは、太ももの軽い負傷でクリスタル・パレス戦を欠場したとのこと。一方、ここ2日間はトレーニングに参加していたとも伝えている。ロシニアー監督は、試合前に「残念だが、コール（・パーマー）はこの試合に出場できる状態ではない。以前も記者会見で話したが、我々としてはすべての選手が100パーセントの状態であることを確認したいんだ」とコメント。「彼は軽い問題を抱えているが大丈夫だ。100パーセントの状態ではないが、水曜日の試合（チャンピオンズリーグのナポリ戦）に出場する可能性はある。それまでに復帰してくれることを願っている」と説明し、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のナポリ戦に出場する可能性がある点を強調した。