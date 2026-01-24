５連覇を目ざすセルティック、首位ハーツと痛恨２−２ドロー。６P差から縮められず。前田大然はフル出場、序列低下の旗手怜央は無念の出番なし
現地１月25日に開催されたスコットランドリーグ第23節で、前田大然、旗手怜央、山田新を擁する２位のセルティックが、勝点６差で首位のハーツと敵地で対戦。前田は先発、旗手はベンチ、山田はベンチ外となった。
首位攻防戦の開始７分、ニグレンが鮮やかに直接FKを決め、是が非でも勝点３が欲しいセルティックが幸先良く先制する。
36分にはキジリディスに自陣ゴール前でボールを奪われ、大ピンチを迎えるが、39歳のレジェンド守護神シュマイケルの好守で凌ぐ。
リードを保って折り返したものの、48分にCKからフィンドレーにヘッドで叩き込まれ、１−１とされる。
ただ、粘り強く攻撃するアウェーチームは、63分に再び一歩前へ。左サイドを攻略した新戦力チュバンチャラのラストパスで、韓国代表のヤン・ヒョンジュンが勝ち越し点を挙げた。
その後、77分にトラスティが一発退場となり、数的不利を強いられたなか、シュマイケルを中心に集中した守備で応戦。このまま逃げ切りたいところだったが、87分にFKのクロスから10番のブラガに痛恨の同点弾を浴びた。
結局、２−２でタイムアップ。リーグ５連覇を目ざすセルティックは、ハーツとの勝点差を６から縮めることはできなかった。
なお、タフに奮闘した前田がフル出場した一方、序列が低下し、絶対的な存在ではなくなっている旗手は、無念の出番なしで終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セルティック日本人コンビの連係からELで生まれたゴール
【動画】セルティック日本人コンビの連係からELで生まれたゴール