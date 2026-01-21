[1.25 ラ・リーガ第21節](アノエタ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 24 ルカ・スチッチ

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

MF 46 Ibai Aguirre

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 26 ダニ・ディアス

FW 47 J. Ochieng

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[セルタ]

先発

GK 13 アンドレイ・ラドゥ

DF 2 カール・スタルフェルト

DF 12 マヌ・フェルナンデス

DF 20 マルコス・アロンソ

MF 5 セルヒオ・カレイラ

MF 6 イライクス・モリバ

MF 22 ウーゴ・ソテロ

MF 23 ウーゴ・アルバレス

FW 15 ブライアン・サラゴサ

FW 18 パブロ・デュラン

FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 3 オスカル・ミンゲサ

DF 4 ジョセフ・アイドゥー

DF 17 ハビ・ルエダ

DF 21 ミハイロ・リスティッチ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 16 ミゲル・ローマン

MF 19 ビリオット・スウェドベリ

MF 38 Hugo Burcio

FW 7 ボルハ・イグレシアス

FW 10 イアゴ・アスパス

監督

クラウディオ・ヒラルデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります