ソシエダvsセルタ スタメン発表
[1.25 ラ・リーガ第21節](アノエタ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 24 ルカ・スチッチ
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
MF 46 Ibai Aguirre
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 26 ダニ・ディアス
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 20 マルコス・アロンソ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
MF 23 ウーゴ・アルバレス
FW 15 ブライアン・サラゴサ
FW 18 パブロ・デュラン
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 17 ハビ・ルエダ
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 16 ミゲル・ローマン
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
MF 38 Hugo Burcio
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 10 イアゴ・アスパス
監督
クラウディオ・ヒラルデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります