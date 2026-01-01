プレミアリーグ 25/26の第23節 ニューカッスルとアストンビラの試合が、1月25日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）、ハーベイ・バーンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。アストンビラのモーガン・ロジャース（FW）のアシストからエミリアーノ・ブエンディア（MF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。0-1とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

48分、ニューカッスルが選手交代を行う。ジョエリントン（FW）に代わりジェイコブ・ラムジー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

59分、アストンビラが選手交代を行う。ジェイドン・サンチョ（FW）からレオン・ベイリー（FW）に交代した。

62分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ヨアネ・ウィサ（MF）、アンソニー・ゴードン（FW）に代わりニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）がピッチに入る。

74分、アストンビラは同時に2人を交代。パウ・トレス（DF）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）に代わりタイロン・ミングス（DF）、リュカ・ディニュ（DF）がピッチに入る。

75分、アストンビラが選手交代を行う。ユーリ・ティーレマンス（MF）からラマーレ・ボガード（MF）に交代した。

84分、ニューカッスルが選手交代を行う。サンドロ・トナリ（MF）からジョゼフ・ウィロック（MF）に交代した。

後半終了間際の88分アストンビラに貴重な追加点が入る。リュカ・ディニュ（DF）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がヘディングシュートを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もアストンビラの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アストンビラが0-2で勝利した。

なお、ニューカッスルは27分にジョエリントン（FW）に、またアストンビラは79分にリュカ・ディニュ（DF）、90+2分にイアン・マートセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 01:20:12 更新