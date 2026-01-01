¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡°úÂàÊóÆ»ÈÝÄê¡¡3Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¤ÏÇË´þ¤Ø
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢3Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ÎÆüÊó¤¸¤¿¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö·ÀÌó¤ÏÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤³¤Ê¤·¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÎÃÏ¸µ»æ¤¬¡Ö°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òµåÃÄÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡Ö°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£36ºÐ¤À¤Ã¤¿23Ç¯2·î¤Ë42ºÐ¤È¤Ê¤ë28Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯Áí³Û1²¯800Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó141²¯4800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡£º£µ¨¤¬4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±Á´µÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê3Ç¯¤Î·ÀÌóÁí³Û¤Ï4300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó67²¯9400Ëü±ß¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¤¿¾å¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯ÊðÊ¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏX¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢Áª¼ê²ñ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â¡Ö¾¯¤·¹Ô¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£