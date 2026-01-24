スポニチ

　昨季、3年連続4度目のリーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、ニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会に出席した。2分20秒に及んだ全て英語でのスピーチではチームや同行した真美子夫人らへの感謝の言葉を並べた。

　最低気温氷点下10度という極寒のニューヨークには大雪警報も出ていた。スター選手の参加を危ぶむ声もあったが、大谷はア・リーグMVPのヤンキース・ジャッジ、ともにサイ・ヤング賞のパイレーツ・スキーンズ、タイガース・スクバルらと壇上で笑顔を見せ、会話も弾ませるなど場内を盛り上げた。

　夕食会出席は新人王の19年、2度目のMVPの24年に続き2年ぶり3度目。昨年はロサンゼルスが深刻な山火事に苦しむ状況も鑑みてビデオ出演だった。2年前は愛犬デコピンを同伴したが、今回は初めて真美子夫人が同行。「このMVPという賞は非常に意味あるもので、再び受賞できたのは大きな喜びです」。投票した記者、ドジャースチーム全体やスタッフ、代理人らサポートチームへの感謝の最後に、その家族への思いで締めた。

　「日本の家族へ、そして何よりも私の人生を完全なものにしてくれる愛する真美子、娘、デコピン。いつも私のそばにいてくれることに感謝しています」

　以前より流ちょうな英語に温かい拍手が注がれた。2月13日（日本時間14日）にアリゾナ州でキャンプインし、メジャー9年目はメジャーのトップ選手が集結する米国代表など、世界と戦う3月のWBCで幕開け。長いシーズンも、愛する家族と最後まで戦い抜く。（杉浦大介通信員）

　▽全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会　ベーブ・ルースがヤンキースで初めて世界一になった翌年の1924年1月に初開催。毎年1000人近いゲストを招待し、今年で101回目。前年度のMVP、サイ・ヤング賞、新人王ら受賞者を表彰する。取材に最も協力的だった選手らに贈られる「グッドガイ・アワード」、逆境を強い心で乗り切った選手らが選ばれる「ハート・アワード」なども表彰。今年はマンハッタンのミッドタウンにあるヒルトンホテルで開催され、全席指定で一般入場券は395ドル（約6万2400円）。

　【スピーチ全文】

BBWAA，thank　you　once　again　for　hosting　this　great　event，and　always　making　us　feel　welcome.Congrats　on　your　101st　Gala.

（BBWAAの皆さん、このような素晴らしいイベントを開催し、いつも私たちを歓迎してくださり、改めて感謝申し上げます。101回目の夕食会開催、おめでとうございます）

To　all　the　writers　who　voted　for　me，thank　you.This　MVP　award　is　very　meaningful，and　winning　it　again　means　so　much　to　me.A　deep　appreciation　goes　out　to　all　of　you　writers　for　recognizing　the　hard　work　and　efforts　that　were　put　for　achieving　this　NL　MVP　award.

（私に投票してくださった記者の皆さん、ありがとうございます。このMVPという賞は非常に意味のあるもので、再び受賞できたことは私にとって大きな喜びです。このナ・リーグMVP受賞に至るまでの、私たちの懸命な努力を認めてくださった記者の皆さんに、深く感謝いたします）

To　my　fellow　recipients　congratulations　to　all　of　you，　and　your　achievements.　Especially　to　the　86’　Mets　team，I　now　know　the　feeling　of　what　it’s　like　to　become　a　world　champion，and　it’s　great.So　congrats　on　your　40th　anniversary.

（ともに受賞された皆さん、皆さんの功績にお祝い申し上げます。特に1986年のメッツの皆さん。ワールドチャンピオンになることがどのような気持ちか、私は知っています。それは素晴らしいものです。40周年おめでとうございます）

Thank　you　to　the　Dodgers　organization　for　believing　in　me，and　embracing　my　vision.To　owner　Mark　Walter　who　is　here　tonight，and　the　rest　of　the　ownership　group.The　entire　front　office，especially　Andrew　Friedman，and　Lon　Rosen，also　attending.

（私を信じ、私のビジョンを受け入れてくれたドジャースという組織に感謝します。今夜ここに来られているオーナーのマーク・ウォルター氏、そしてオーナーグループの皆さん、フロントオフィスの皆さん、特にアンドルー・フリードマン氏とロン・ローゼン氏も出席されています）

To　all　my　teammates　and　the　coaching　staff，for　helping　and　encouraging　me　throughout　the　year.I　felt　your　support　every　day.A　huge　shout　out　to　the　entire　Dodgers　staff　behind　the　scenes，especially　Al　Garcia　who　is　also　here　tonight.

I　appreciate　you　all.

（一年を通じて私を助け、励ましてくれた全てのチームメートとコーチングスタッフへ。皆さんのサポートを毎日感じていました。舞台裏で支えてくれているドジャースの全スタッフ、特に今夜ここに来ているアル・ガルシア氏に大きな感謝を送ります。皆さんを心から尊敬しています）

To　my　support　group，starting　with　my　agent　Nez　Balelo，I　appreciate　all　you　do，and　his　wife　Liz，here　tonight　as　well.To　CAA，　especially　Matt　Hidaka　for　your　support，Julia　White，Anya，Colley，and　the　rest　of　the　circle.

（私のサポートグループへ。代理人のネズ・バレロから始めたいと思います。あなたの尽力に感謝します。そして奥さまのリズさんも、今夜お越しいただいています。CAAの皆さん、特にマット・ヒダカさん、あなたのサポートに感謝します。ジュリア・ホワイト、アーニャ、カーリー、そしてチームの皆さん）

Lastly　my　family　in　Japan.And　most　importantly　to　my　loving　wife　Mamiko，and　my　daughter，　and　Decoy，for　making　my　life　whole.I　appreciate　you　always　being　there　for　me.Thank　you.

（最後に、日本の家族へ。そして何より、私の人生を完全なものにしてくれる最愛の妻・真美子、娘、デコピンに。いつも私のそばにいてくれることに感謝しています。ありがとうございました）