昨季、3年連続4度目のリーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、ニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会に出席した。2分20秒に及んだ全て英語でのスピーチではチームや同行した真美子夫人らへの感謝の言葉を並べた。

最低気温氷点下10度という極寒のニューヨークには大雪警報も出ていた。スター選手の参加を危ぶむ声もあったが、大谷はア・リーグMVPのヤンキース・ジャッジ、ともにサイ・ヤング賞のパイレーツ・スキーンズ、タイガース・スクバルらと壇上で笑顔を見せ、会話も弾ませるなど場内を盛り上げた。

夕食会出席は新人王の19年、2度目のMVPの24年に続き2年ぶり3度目。昨年はロサンゼルスが深刻な山火事に苦しむ状況も鑑みてビデオ出演だった。2年前は愛犬デコピンを同伴したが、今回は初めて真美子夫人が同行。「このMVPという賞は非常に意味あるもので、再び受賞できたのは大きな喜びです」。投票した記者、ドジャースチーム全体やスタッフ、代理人らサポートチームへの感謝の最後に、その家族への思いで締めた。

「日本の家族へ、そして何よりも私の人生を完全なものにしてくれる愛する真美子、娘、デコピン。いつも私のそばにいてくれることに感謝しています」

以前より流ちょうな英語に温かい拍手が注がれた。2月13日（日本時間14日）にアリゾナ州でキャンプインし、メジャー9年目はメジャーのトップ選手が集結する米国代表など、世界と戦う3月のWBCで幕開け。長いシーズンも、愛する家族と最後まで戦い抜く。（杉浦大介通信員）

▽全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会 ベーブ・ルースがヤンキースで初めて世界一になった翌年の1924年1月に初開催。毎年1000人近いゲストを招待し、今年で101回目。前年度のMVP、サイ・ヤング賞、新人王ら受賞者を表彰する。取材に最も協力的だった選手らに贈られる「グッドガイ・アワード」、逆境を強い心で乗り切った選手らが選ばれる「ハート・アワード」なども表彰。今年はマンハッタンのミッドタウンにあるヒルトンホテルで開催され、全席指定で一般入場券は395ドル（約6万2400円）。

【スピーチ全文】

BBWAA，thank you once again for hosting this great event，and always making us feel welcome.Congrats on your 101st Gala.

（BBWAAの皆さん、このような素晴らしいイベントを開催し、いつも私たちを歓迎してくださり、改めて感謝申し上げます。101回目の夕食会開催、おめでとうございます）

To all the writers who voted for me，thank you.This MVP award is very meaningful，and winning it again means so much to me.A deep appreciation goes out to all of you writers for recognizing the hard work and efforts that were put for achieving this NL MVP award.

（私に投票してくださった記者の皆さん、ありがとうございます。このMVPという賞は非常に意味のあるもので、再び受賞できたことは私にとって大きな喜びです。このナ・リーグMVP受賞に至るまでの、私たちの懸命な努力を認めてくださった記者の皆さんに、深く感謝いたします）

To my fellow recipients congratulations to all of you， and your achievements. Especially to the 86’ Mets team，I now know the feeling of what it’s like to become a world champion，and it’s great.So congrats on your 40th anniversary.

（ともに受賞された皆さん、皆さんの功績にお祝い申し上げます。特に1986年のメッツの皆さん。ワールドチャンピオンになることがどのような気持ちか、私は知っています。それは素晴らしいものです。40周年おめでとうございます）

Thank you to the Dodgers organization for believing in me，and embracing my vision.To owner Mark Walter who is here tonight，and the rest of the ownership group.The entire front office，especially Andrew Friedman，and Lon Rosen，also attending.

（私を信じ、私のビジョンを受け入れてくれたドジャースという組織に感謝します。今夜ここに来られているオーナーのマーク・ウォルター氏、そしてオーナーグループの皆さん、フロントオフィスの皆さん、特にアンドルー・フリードマン氏とロン・ローゼン氏も出席されています）

To all my teammates and the coaching staff，for helping and encouraging me throughout the year.I felt your support every day.A huge shout out to the entire Dodgers staff behind the scenes，especially Al Garcia who is also here tonight.

I appreciate you all.

（一年を通じて私を助け、励ましてくれた全てのチームメートとコーチングスタッフへ。皆さんのサポートを毎日感じていました。舞台裏で支えてくれているドジャースの全スタッフ、特に今夜ここに来ているアル・ガルシア氏に大きな感謝を送ります。皆さんを心から尊敬しています）

To my support group，starting with my agent Nez Balelo，I appreciate all you do，and his wife Liz，here tonight as well.To CAA， especially Matt Hidaka for your support，Julia White，Anya，Colley，and the rest of the circle.

（私のサポートグループへ。代理人のネズ・バレロから始めたいと思います。あなたの尽力に感謝します。そして奥さまのリズさんも、今夜お越しいただいています。CAAの皆さん、特にマット・ヒダカさん、あなたのサポートに感謝します。ジュリア・ホワイト、アーニャ、カーリー、そしてチームの皆さん）

Lastly my family in Japan.And most importantly to my loving wife Mamiko，and my daughter， and Decoy，for making my life whole.I appreciate you always being there for me.Thank you.

（最後に、日本の家族へ。そして何より、私の人生を完全なものにしてくれる最愛の妻・真美子、娘、デコピンに。いつも私のそばにいてくれることに感謝しています。ありがとうございました）