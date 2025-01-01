ÅÄ¸ýÁÔ»á¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹À¤³¦°ì¤Î¡ÈÍ½´¶¡É²óÁÛ¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿ÅÄ¸ýÁÔ»á¤È¥¹¥Ý¥Ë¥ÁMLBÃ´Åö¡¦Ìø¸¶Ä¾Ç·µ¼Ô¤¬25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢WSÂè6ÀïÁ°Æü¤Î°ÜÆ°ÆüÎý½¬¡£Ìø¸¶µ¼Ô¤¬¡ÖµÕÅ¾À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡È¤³¤ì¡É¤Èµ¼Ô¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤È¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂÐ·è¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¡£ÅÄ¸ý»á¤â¡Ö¼«Í³»²²Ã¤ÇÁ´°÷¤¬Íè¤Æ¡¢´ðËÜ¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤ÎÃø½ñ¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ2¡ÁÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿Ï¢ÇÆ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬3·î27Æü¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£