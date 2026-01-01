°ñ¾ë¡¦¹ÔÊý»Ô¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î27ºÐÃËÂáÊá¡¡¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¡Ê63¡ËÆ¬¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´
°ñ¾ë¸©¹ÔÊý»Ô¤ÇÃËÀ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤ÎÇÀ¶È¡¦ÊÆ»³ìâ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢¹ÔÊý»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÊÕÅÄ°ìÂ§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¡¢Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÕÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤ä¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÊÆ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÊÆ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£