²Æì¡¦Ì¾¸î»ÔÄ¹Áª¡¡¸½¿¦¤ÎÅÏ¶ñÃÎÉðË»á¤¬3Áª¡¡ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î°ÜÀßÌäÂê¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ
²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î°ÜÀßÌäÂê¤Ê¤É¤òÁèÅÀ¤È¤¹¤ë»ÔÄ¹Áªµó¤¬Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÅÏ¶ñÃÎÉðË»á¤¬3Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª Ìµ½êÂ°¸½¿¦ ÅÏ¶ñÃÎÉðË»á¡Ê64¡Ë
¡Ö¤³¤Î2´ü8Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ÔÌ±¤«¤é°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡×
ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î°ÜÀßÀè¤È¤µ¤ì¤ëÊÕÌî¸Å¤òÊú¤¨¤ëÌ¾¸î»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢25Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤¬¿äÁ¦¤·¤¿Ìµ½êÂ°¸½¿¦¤ÎÅÏ¶ñÃÎÉðË»á¤¬¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×ÀªÎÏ¤Î»Ù±ç¤ò¤¦¤±¤¿¸µ»ÔµÄ¤Î²§Ä¹µ×Èþ»Ò»á¤Ë9000É¼°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
ÁªµóÀï¤ÇÅÏ¶ñÃÎ»á¤Ï¡¢ÊÕÌî¸Å¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î°ÜÀß¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝ¤ÎÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë°ìÊý¡¢´ðÃÏ°ÜÀß¤ËÈ¼¤¦¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡£
ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÎ©¾ì¤ÇÎ×¤ó¤À²§Ä¹»á¤Ï¡¢´ðÃÏ´ØÏ¢¤Î¸òÉÕ¶â¤ËÍê¤é¤Ê¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï60.75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤ò7.57¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£