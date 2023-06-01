¡Úº¬´ßS¡¡Å¸Ë¾¡Û¥¤¥ó¥æ¥¢¥Ñ¥ì¥¹¡¡3Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éV·è¤á¤ë
¡¡º£½µ¤«¤éÉñÂæ¤ÏÃæ»³¤«¤éÅìµþ¤Ø°Ü¤ë¡£ÆüÍË¡Ê2·î1Æü¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥À¡¼¥ÈG3¡ÖÂè40²óº¬´ßS¡×¡£1ÃåÇÏ¤ËG1¡¦¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2·î22Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Í¥¾¡µÇ°¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡¼çÌò¤Ï2Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¥¤¥ó¥æ¥¢¥Ñ¥ì¥¹¤À¡£ºòÇ¯7·î¤ÎÅì³¤S¤Ï¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤Ë¼¡¤°2Ãå¡£Æ±ÉñÂæ¤ÎÁ°Áö¤Ï½ÅÎÌ59¥¥í¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£ºò½©¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤¿´¶¡¢½Å¾Þ½éV¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¥¢¥¯¥È¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÏ¢¾¡Ãæ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ìÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë¡£¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Ç¤â±¿¤Ù¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡£Ãæ±û¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥ª¡¼¥ëÏ¢ÂÐ¤È¹¥ÁêÀ¤À¡£Â¾¤Ë¤âºòÇ¯2Ãå¤Î¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ó¥¹¡¢½Å¾Þ3Ãå2²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥À¡¼¥ä¤Ê¤É¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£