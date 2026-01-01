ÊÆ¤Ç¡ÈÎò»ËÅª´¨ÇÈ¡É ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬12½£¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò¾µÇ§¡¢¹Ò¶õÊØ¤Î·ç¹Ò1ËüÊØÄ¶ 1²¯9000Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤Î¤ª¤½¤ì
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎò»ËÅª¤Ê´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤äÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ12¤Î½£¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤«¤éÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò´¨ÇÈ¤¬½±¤¤ÂçÀã¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¡¢ÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ12¤Î½£¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢24Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¤ª¤è¤½4000ÊØ¤¬·ç¹Ò¡£25Æü¤Ë¤Ï1ËüÊØ°Ê¾å¤Î·ç¹Ò¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤è¤½1²¯9000Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
