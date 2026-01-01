¾åÌî¤Î¡ÖÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¡×´ÑÍ÷ºÇ½ªÆü¡¡¤¢¤¹27Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤à¤±½ÐÈ¯¡¡¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ï54Ç¯¤Ö¤êÉÔºß¤Ë¡¡
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¤ÎºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Æ¬¤Ï¤¢¤¹½Ð¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ï¤¤Î¤¦¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¥·¥ã¥ª¥ì¥¤¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃêÁª³°¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¯¤ÆÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡ÊÆüËÜ¤Ë¡ËÍè¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤Þ¤¿¿ä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
´ÑÍ÷¤ÎÃêÁªÇÜÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½25ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
2Æ¬¤Ï¤¢¤¹¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï2Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î»ô°é¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿À°È÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£