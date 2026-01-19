【2026年1月26日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2026年1月26日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、1つ工夫をプラスすると〇。
恋愛運：☆☆☆☆☆幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。
金運：☆☆お金との向き合い方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、何にどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。
仕事運：☆☆☆☆☆動けば動くほど、いい流れを引き寄せられる仕事運の日です！｢ちょっと難しいかな｣と感じること、｢もう無理だろう｣と諦めかけていたことでも、積極的にトライしてみてください。大きな声で人と接するのも、運気を生かすポイント。
健康運：☆☆☆☆☆普段は面倒と感じることにもやる気に溢れ、意欲的な1日を過ごせるでしょう。同時にエネルギーを消費しやすい1日でもあるので、いつもより少しカロリーが高い食事をとるように心がけてみてください。
ラッキーアイテム：ベルト
ラッキーカラー：ゴールド
<2位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。
恋愛運：☆「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、何もしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取り合っている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。
金運：☆☆☆☆☆収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。
仕事運：☆☆☆☆☆能力を高く評価されて、あなただからこそと、任される仕事運の日。｢できるはず｣と自信を持って引き受ければ、実力も評価もさらにUPします！まずはリラックスして、いつもどおりの自分でOK。そして、目標を具体的に定めてください！
健康運：☆☆☆体力を残して1日を過ごすと良いでしょう。今日は決して体力があるわけではありません。ですが気持ちが先行してしまい、つい頑張ってしまいます。仕事や食事も八分目に留めておくことを心がけましょう。
ラッキーアイテム：キーケース
ラッキーカラー：ブラウン
<3位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆運気の追い風が吹いてきて、何事にも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。
恋愛運：☆☆☆恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友達のために何かをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。
金運：☆☆☆☆｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイデアが湧きそうな金運です。友達との雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！
仕事運：☆☆☆これまでとはまるで違うアイデアが浮かんで、嬉しくなりそう！ただ、急いで実行する必要はナシ。それよりも、その考えをさらに練ってみてください。周りの人に話してみると、さらに新しい視点を与えてもらえるでしょう。
健康運：☆☆☆☆今日は何事にも意欲的に取り組め、気分良く1日を過ごせるでしょう。また、爽やかな印象が周囲を明るくするでしょう。やる気がなくなって中断していたダイエットや運動も、今日再開すれば続けられそうです。
ラッキーアイテム：炭酸飲料
ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆今日は、人づき合いを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、有益な情報が舞い込んできそうです。
恋愛運：☆☆☆☆☆幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友達や知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。
金運：☆☆周りに合わせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付き合いにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。
仕事運：☆☆☆その場にいる人たちの顔ぶれや立場、パワーバランスなどを的確に読み取って、平和を保つ立ち回り方ができる日です。思いがけず感謝されることもありそう。どんな場面でも、普段以上に聞き役に回るつもりでいるのがポイント。
健康運：☆☆☆☆☆周囲の人に元気を与えられるほど活力に満ちた1日を過ごせそうです。もし相談ごとや悩みがあるならば、女性の友人に聞いてみましょう。女性的な意見が、あなたの悩みを解決に導いてくれそうです。
ラッキーアイテム：手鏡
ラッキーカラー：ピンク
<5位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆☆今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。
恋愛運：☆☆☆☆心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友達同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。
金運：☆☆☆向上心を持ってお金と向き合うと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。
仕事運：☆☆☆｢いい仕事をしたい｣｢結果を出したい｣と前向きに働くことができる日です。ただ、休憩せずに仕事を続けると、気力が途切れてしまうかもしれません。タイマーなどを活用して集中し、ひとつひとつの仕事を短時間で終わらせましょう。
健康運：☆☆☆☆今日のあなたは頭がスッキリとし、様々なことに興味を持てるでしょう。意欲的にこなすうちに新たな出会いも期待できそう。ただ、こういうときこそ浮かれ過ぎに注意。ほどほどを心がけて体調を維持することが大切です。
ラッキーアイテム：文庫本
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆タイムリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取り合ってみるのも〇。
恋愛運：☆後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、何もしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。
金運：☆☆☆☆純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友達と遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。
仕事運：☆☆あれこれ頼まれて、想像以上に忙しくなりそうな仕事運の日。もともとの予定にこだわらず、｢何を優先すべきか｣と1日の中で何度か考えてみて。そして、休憩は周りに合わせず自分のタイミングで取ると、落ち着いて働けます。
健康運：☆☆精神的に追い詰められ、人間関係にストレスを感じてしまう1日になりそうです。例えば、あなたの思いを無視され、押し切られてしまうかもしれません。一人で抱え込まず、友人などに愚痴を聞いてもらいましょう。
ラッキーアイテム：アンティーク
ラッキーカラー：グリーン
<7位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。
恋愛運：☆☆☆今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。
金運：☆｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。
仕事運：☆☆｢絶対にうまくいく｣と確信できる考えを思いつきそうな運気です。ただ、すぐに人に話すと、せっかくのアイデアを生かせなくなってしまうかもしれません。細かい部分まで考えを練る日だと位置づけると、充実感が増します。
健康運：☆☆☆☆☆やる気と気力に溢れる1日です。今まで後回しにしていたことを整理すると良いでしょう。整理していく中で、自分の中に新しいやりがいが生まれ、日々の生活にプラスになることが見つけられそうです。
ラッキーアイテム：帽子
ラッキーカラー：レッド
<8位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。
恋愛運：☆☆過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身の中から新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。
金運：☆｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。
仕事運：☆☆☆☆仕事をより発展させるアイデアが湧いてきて、やる気もUPする運気です。小さな1歩でも、思いついたことは実行に移してみて。さらに考えが広がり、意欲も実力もいっそう高まるでしょう。新しく何かを学ぶのも吉です。
健康運：☆☆☆☆☆エネルギー満タンで、すぐにでも外出をしたくなるでしょう。やる気にも溢れ、高い目標に向けて邁進するでしょう。今日はお肉料理などでエネルギーを補給することをオススメします。野菜も一緒に摂ることを忘れずに。
ラッキーアイテム：ジーンズ
ラッキーカラー：スカイブルー
<9位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭の中も整理されて、するべきことが見えてきます。
恋愛運：☆☆あなたが恋の相手に誠意をもって向き合っているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言い合ったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。
金運：☆☆☆これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、何か気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。
仕事運：☆☆☆☆頭が冴え、鋭い考えが浮かんだり、しっかりと集中できたりする運気です。今日は、結果を出したい仕事や重要な仕事、ミスできない仕事にできるだけ長い時間を使うと〇。休憩中と仕事中で、頭のスイッチを意識的に切り替えて。
健康運：☆何かにつけて過敏に反応をしてしまい、感情が安定しない1日。知り合ったばかりの友人や同僚とのコミュニケーションは、あなたの性格を勘違いされてしまうので、避けたほうが良いかもしれません。疲れが溜まっているので、ゆっくりお風呂で体をほぐすことが大切です。
ラッキーアイテム：大きめのシャツ
ラッキーカラー：ボルドー
<10位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運：☆☆☆☆意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運：☆☆☆自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢何が一番稼げるか｣ではなく、｢何が一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、1つのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
仕事運：☆☆☆もっと上手になりたいこと、もっと知識をつけたいことに、たくさんの時間を使うといい仕事運。スキルが磨かれるだけでなく、今後の活躍のステージを広げるきっかけを掴めるかもしれません。小まめな休憩も運気を生かすコツ。
健康運：☆☆小さいことが気になり、精神が不安定になりやすい1日。ちょっとしたことで気疲れしてしまいため息をついてしまいそう。ごちゃごちゃしたことは明日に回して、今日は好物を食べて気分をリフレッシュすることを心がけましょう。
ラッキーアイテム：お笑いDVD
ラッキーカラー：グレー
<11位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆毎日のように顔を合わせる人や、何でも言い合える親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。
恋愛運：☆☆☆☆新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。
金運：☆☆☆デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！
仕事運：☆自分の仕事のやり方は正しいのか、今の方向性で正解なのか、迷ってしまうかもしれない日です。ただ、その迷いがあるからこそ、仕事の能力を高めていくことができます。考えていることは、同僚に話してみて。大きなヒントをもらえます。
健康運：☆普段の疲れが表に出てきてしまうでしょう。今日のあなたは意欲的に物事に取り組めないかもしれません。仕事を早く切り上げて早めの就寝を心がけるなど、いつものあなたをねぎらってあげる日にしましょう。
ラッキーアイテム：タオルハンカチ
ラッキーカラー：シルバー
<12位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆本当は何も心配する必要などないのに「こうなったらどうしよう」と考えてしまいそう。悪い想像が膨らんできたら「こうすれば大丈夫」という対応策も考えてみて。前向きな想像が膨らんで、気分も切り替わります。
恋愛運：☆☆ワガママだと分かっていながらも、相手の自分勝手な発言を許したくなる、そんな複雑な恋心を味わいそうな運気です。「しょうがないなぁ」と、笑って許すことができれば、愛が深まります。ただし、嫌なことはキッパリ断って！
金運：☆☆金銭面での見落としを発見できる運気の日。何にどれだけのお金を使っているのか、どこからどれだけの収入があるのか、改めてきちんと見直す時間を作ってみて。さらにお金を貯めたり、殖やしたりするアイデアが湧きそうです。
仕事運：☆☆☆☆｢こんなことができたらいいな｣という発想から、｢こうすればできる！｣という具体案まで、一気に進めそうな運気！思いついたことは、誰かに話すよりも自分の中で温めておいて。そのほうが、考えがシンプルにまとまりやすくなります。
健康運：☆ゆっくり療養する日。今日は気分も体調も優れず、憂鬱な1日を過ごしそうです。できれば外出せずに自宅でゆっくりと療養することをオススメします。仕事に行くのなら、同僚にフォローをお願いするなど、ミスを予め防ぐ対策を行ってください。
ラッキーアイテム：ミルクチョコレート
ラッキーカラー：ライトブルー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
