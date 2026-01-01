¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î26Æü(·î)¡Ö´ÊÃ±»þÃ»¥Ñ¥¹¥¿ ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÈºÚ¤Î²Ö by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö´ÊÃ±»þÃ»¥Ñ¥¹¥¿ ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÈºÚ¤Î²Ö by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡× ¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥¦¥º¥é¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËºÚ¤Î²Ö¤ä¥ê¥ó¥´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿©Âî¤Ë¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û´ÊÃ±»þÃ»¥Ñ¥¹¥¿ ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÈºÚ¤Î²Ö by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§686Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (ÇöÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
ÀÖÅâ¿É»Ò (¹ï¤ß)1/2ËÜÊ¬
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼ 160g
±ö 20g
±ö ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
ºÚ¤Î²Ö¤Ï¼´¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤ÇÌó1Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£¿å¤Ë¼è¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¡¢Ä¹¤µ2cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¤æ¤Ç½Á¤Ï»È¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2. ¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤ò¤æ¤Ç¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÀÖÅâ¿É»Ò¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3. ¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤È¤æ¤Ç½Á¤òÂç¤µ¤¸2²Ã¤¨¡¢¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¶¯²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£±ö¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥ó¥×¥ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
³ÑÀÚ¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¤È¥ê¥ó¥´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§208Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¡ã²¼Ì£¡ä
¿Ý ¾®¤µ¤¸2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥ê¡¼¥Ö (¼ïÈ´¤)4¸Ä
¥ê¥ó¥´ 1/4¸Ä
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸1.5
¥Ñ¥»¥ê (¾þ¤ê)Å¬ÎÌ
2. ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥ê¥ó¥´¡¢EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¦¥º¥é¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤
¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡£¤ªÊÛÅö¤Ë¡ý
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§115Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë(1)¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Î¢ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
