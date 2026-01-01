¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè20Àá ¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó vs ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè20Àá ¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î25Æü22:30¤Ë¥æー¥í¥Ü¥ë¥°¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥ë¥²¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥ë¥Õ¡¦¥¹¥Õ¥ìー¥Àー¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥Í¥¹¡¦¥¿¥Ï¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ï¥Ã¥¿¥ì¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¥æ¥Í¥¹¡¦¥¿¥Ï¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥£¥¨¥¹¡¦¥ä¥ó¥»¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢12Ê¬¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Ï¥Ö¥Êー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë32Ê¬¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬µÕÅ¾¡£¥¤¥Ü¡¦¥Ô¥ó¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-2¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ï25Ê¬¤Ë¥¹¥Æ¥£¥¸¥§¡¦¥ì¥·¥ó¥¯¡ÊDF¡Ë¡¢67Ê¬¤Ë¥È¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ù¥ë¥²¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢90+5Ê¬¤Ë¥æ¥Í¥¹¡¦¥¿¥Ï¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï35Ê¬¤Ë¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ï¥Ã¥¿¥ì¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢43Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¥¿¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-26 00:40:34 ¹¹¿·