¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¡¡¸½¿¦¡¦Â¼ÅÄ»á¤¬ºÆÁª¡Ö´ë¶ÈÍ¶Ã×¤È¼Ò²ñ´ðÈ×À°È÷¤ÇÀÇ¼ý¥¢¥Ã¥×¡×¡ÊÀÅ²¬¡¦¿þÌî»Ô¡Ë¡¡
25ÆüÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤ÏÂ¨Æü³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸½¿¦¤Î Â¼ÅÄ Íª¡Ê¤Ï¤ë¤«¤¼¡Ë¤µ¤ó38ºÐ¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤ÏÂ¨Æü³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬1Ëü3314É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ¿þÌî»ÔµÄ¤Î²ìÌÐÇîÈþ¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¼ÅÄ»á¡Ë
¡Ö´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¼Ò²ñ´ðÈ×À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÀÇ¼ý¤ò¤µ¤é¤ËÁýÂç¤µ¤»¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÂÉ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï59.68¡ó¤È¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤ò9.68¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£