¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¡ºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷Æü¡¡27Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ë¸þ¤±Î¹Î©¤Á
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Ï´ÑÍ÷ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬25Æü¡¢ºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ÎÃêÁª¡¢24.6ÇÜ¤ÎÇÜÎ¨¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¡¢Ìó4400¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Íè±à¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î´ÑÍ÷Æü¤â¡¢2Æ¬¤Ï¹¥Êª¤Î¥µ¥µ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Æ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï27Æü¤Î½Ð¹ñ¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡£
2Æ¬¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¤¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£