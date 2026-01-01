Á°ÃÎ»ö¤¬¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ç¼¿¦¤ÎÊ¡°æ¸©ÃÎ»öÁªµó¡¡¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡Ê35¡Ë½éÅöÁª¡¡Á´¹ñºÇÇ¯¾¯ÃÎ»ö¤Ë
¿¦°÷¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ç¡¢Á°ÃÎ»ö¤¬¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï25Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ½êÂ°¤Ç¿·¿Í¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢13Ëü4,620É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÉûÃÎ»ö·Ð¸³¼Ô¤Ç¸µ¡¦±ÛÁ°»ÔÄ¹¤Î»³ÅÄ¸°ì¤µ¤ó¤ò4000É¼¤¢¤Þ¤ê¤Î¶Ïº¹¤ÇÀ©¤·¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡°æ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£2015Ç¯¤«¤éµîÇ¯¤Þ¤Ç³°Ì³¾Ê¤Î¿¦°÷¤òÌ³¤á¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ä¡¢Ê¡°æ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª¤·¤¿ÀÐÅÄ¿ó¿Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸©À¯¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤³¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¸©À¯¤òÃå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÀÕÇ¤¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÎÊ¡°æ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢Á°¤ÎÃÎ»ö¤Î¿ùËÜÃ£¼£»á¤¬¡¢¸©¿¦°÷¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï46¡¦29%¤Ç¡¢3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁª¤ò4¡¦79¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¿·ÃÎ»ö¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢25Æü¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£