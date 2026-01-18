バーニーズニューヨークのバレンタイン2026。心を満たす美食ギフト特集

バーニーズニューヨークは、2026年2月14日（土）のバレンタインに向けて、贈る人も受け取る人も自然と笑顔になるギフトを提案します。限定チョコレートや世界各国の伝統菓子、さらには洗練されたキャビアまで、多彩なラインナップが揃う今年のセレクション。大切な人への感謝を伝える一品としてはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい美食の数々が、特別な一日を上質に彩ります♡

限定チョコレートで味わう特別感

毎年人気のBARNEYSNEWYORKポーチ付きチョコレートは、新柄6タイプで登場。ユニセックスに使えるポーチと、＜ラフェヴァリ＞による3種のチョコレートタブレットがセットになっています。

また、＜SAJIE＞はスプーン型チョコレートとコンフィチュールを展開し、アートと菓子が交差する新しい世界観を表現。

さらに＜NAHUIXOCOLATL＞は、ビーントゥーバー製法によるクラフトチョコレートで、感性を刺激する体験を届けます。

ココイチ×ベビースターラーメンが再登場！辛口カレー味で家飲み時間を格上げ

世界観を楽しむ焼き菓子と伝統菓子

＜GOODFORLIFE＞からは、環境に配慮した限定スペシャルギフトボックス3種が登場。植物由来素材を使用した焼き菓子は、やさしい味わいが魅力です。

＜DECADENCEDUCHOCOLAT＞では、リップ型チョコレート「ラブキス」をバーニーズ限定カラーで展開。パステルピンクのキャラメルショコラと、コーラルピンクのプラリネショコラを詰め合わせました。

さらに＜SEKAINOOYATSU＞は、世界の伝統菓子を詰め込んだ限定お菓子缶で、旅するような甘い時間を演出します。

バレンタインを彩るキャビア体験

銀座本店では「バーニーズキャビアセレクション」を開催。「バーニーズカフェバイクラウドロースター」では、プルニエのキャビアを使用した期間限定メニューを提供します。

また「CAVIARDUBAI」からは、指定日にキャビアを届けられるギフトカードが登場。スイーツとは異なる贅沢な選択肢が、大人のバレンタインを格上げします。

※店舗により取扱いアイテムが異なる場合がございます。

※価格・入荷時期・取扱い店舗は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

想いを伝える、上質なバレンタインギフト

バーニーズニューヨークのバレンタインは、味わいだけでなく背景や物語まで楽しめるのが魅力。

チョコレート、焼き菓子、世界の伝統菓子、そしてキャビアまで揃う豊かな提案は、贈る側の想いを丁寧に伝えてくれます。

特別な人にも、自分自身にも選びたい、心に残るギフト。今年のバレンタインは、感性に寄り添う一品を見つけてみてはいかがでしょうか♪