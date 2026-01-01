¼«Âð¤ÇÁÄÉã¤Î¼ó¤Ê¤É¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤«¡¡Â¹¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¹âÃÎ¡¦¹áÈþ»Ô
¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç80Âå¤ÎÁÄÉã¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï24ºÐ¤ÎÂ¹¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÈþ»Ô¤Î¹â¹»À¸¡¢ÃæÂ¼¾©ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï25Æü¸áÁ°4»þ45Ê¬º¢¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë80Âå¤ÎÁÄÉã¤Î¼ó¤Ê¤É¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤ÈÁÄÉã¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Êì¿Æ¤«¤é¾ÃËÉ¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤¬¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¼«Âð¤Î¶á¤¯¤ÇÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤Ï¼ó¤äÏÓ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£