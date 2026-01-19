松山ケンイチが主演するＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」（火曜、後１０・００）について、ＮＨＫドラマの公式ＳＮＳが行った投稿に、「中の人センスがいい」「まさか」と反響を呼んでいる。

ＮＨＫの公式Ｘ（＠ｎｈｋ＿ｄｒａｍａｓ）では、「ドラマ１０【＃テミスの不確かな法廷】 頬の怪我はリブー◯手術の名残…ではなく、寝不足の安堂が階段から落ちたときにできた怪我ですのでご安心を。 さて本日の松山さんはパティシエ刑事ですが、あさって夜１０時からは裁判官です。」と顔に絆創膏を貼った松山の写真を投稿した。

明らかに、松山がパティシエから刑事「儀堂歩」（鈴木亮平）にリブートしたＴＢＳの日曜劇場「リブート」をに乗っかっており、この投稿には早速、「まさかＮＨＫさんが民放ドラマをイジるとは思いませんでした」「まさかリブー◯のネタ？（笑）がここで出てくるとは思いませんでした」「リブー○手術の名残に爆笑しました」「リブ◯トとパティシエ 中の人センスいい」「お堅いＮＨＫが民放番組に言及しておる」「ちゃっかり乗っかってるＮＨＫドラマさんｗ」と反響を呼んでいる。