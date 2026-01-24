Snow Manの阿部亮平が、自身のインスタグラムを更新。尊敬する先輩・櫻井翔の誕生日（1月25日）を祝う投稿を行った。

■「櫻井翔くん お誕生日おめでとうございます！！」

阿部亮平は、まず「櫻井翔くん お誕生日おめでとうございます！！」と、ストレートにメッセージし、そして「2人でロケできて本当に嬉しかったです！」のコメントとともに、まず1枚目の写真として、2026年1月4日に放送された『バナナマンのせっかくグルメ！！新春SP』（TBS）のロケ先で撮られた、2ショット写真を投稿。

番組は、ふたりが名古屋を訪れ、地元民がオススメする絶品グルメを堪能するという内容。阿部と櫻井が、ふたりでロケにのぞむのは、このときが初めてだったが、普段から連絡を撮り合う仲だったこともあり、ロケは息ぴったり＆和気あいあいと進行、楽しい番組となった。

今回の投稿にも、番組を観ていたファンからのコメントが多数書き込まれており「櫻井くんと一緒にいる阿部くんは、いつもより弟ムーブ満載でとってもかわいかったです」「仲良しのふたりの楽しそうなロケを見て楽しい気持ちになりました」「いつもしっかり者のイメージな亮平君が、後輩感たっぷりなのかわいかった」など、ファンもふたりの関係性を温かく見守っていたことがうかがえる。

■櫻井翔への“好き”が溢れた投稿にファン悶絶

もう1枚は、2025年7月に、阿部亮平が金曜レギュラーパーソナリティを務める『ZIP!』（日本テレビ系）に櫻井翔が自身の主演ドラマ『放送局占拠』の番宣で出演した際の写真。

ただし「ZIP!にて待機中の写真」（阿部）とのことで、スーツ姿の阿部が「櫻井」と書かれたボードを首から下げ、手を前で組んだ、シュールかつお茶目なショットとなっている。なお、当時の投稿には「お待ちしております」とコメントが綴られていた。

こちらにも「2枚目かわいい」「ZIPで櫻井さん待ってるときの亮平くんかわいすぎる。そしてスタイルが良すぎる」などのコメントが。

そして「櫻井くんもこんなかわいい後輩いたら、かわいがっちゃうよな」「翔くんへの好きが溢れてる阿部ちゃん、尊いです」「またふたりの共演を見れますように」などコメント欄が大いに盛り上がっている。