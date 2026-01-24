冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２５日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男子１万メートルと男女１５００メートル、アイスホッケー選手権大会の準々決勝と準決勝、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の男子決勝と女子予選最終日のＣ組が行われた。

道勢は、スピードスケート男子１５００メートルで白樺学園の久保颯大選手（３年）が１位、同校の坂野誠道選手（２年）が２位。男子１万メートルでは同校の佐藤将太選手（１年）が１位、帯広三条の竹中健太郎選手（２年）が３位だった。女子１５００メートルでは同校の熊谷しゅう選手（３年）が３位となった。

アイスホッケーは準決勝がいずれも道勢対決となり、駒大苫小牧が白樺学園に、武修館が清水にそれぞれ勝利し、決勝進出を決めた。

フィギュアスケート男子では芽室の西本那音選手（２年）が２４位だった。女子では札幌一の加藤杏望選手（２年）が全体１８位で決勝進出を決め、芽室の金本莉歩選手（１年）は敗退した。

昨年１２月の第７８回北海道高校スケート選手権（全道大会）で１年生ながら優勝し、今回の総体に臨んだ。「全国でも１位になりたい」。緊張したものの安定したラップで滑りきり、自己ベストのタイムで全国制覇を果たした。

試合直前、「お前なら優勝できる」と先輩から背中を押されたが、周りの期待や名門校の看板にプレッシャーを感じ、自信を持てなかった。それでも力強くスタートを切り、疲れがたまる終盤も監督の激励を受けて力を振り絞った。

滑り終え、先輩から「１位だぞ」と伝えられると、涙があふれそうになりながら抱き合った。小中学生時代に厳しく指導してもらった恩師からも「全国制覇おめでとう」とＬＩＮＥでメッセージが届き、「本当にうれしい」と満面の笑みを見せた。

将来の夢は五輪出場。「これからも成績を伸ばし続け、日本を代表する選手になりたい」と目を輝かせた。（吉田瑞希）